葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

記者黃翊婷／綜合報導

資深狗仔葛斯齊昨日（7日）不點名爆料，「爸爸去哪ㄦ」男星與小孩的粉絲約會，甚至射後不理、傳送不雅照片，因為害怕東窗事發，竟然還嫁禍給經紀人。消息傳開後迅速引發兩岸網友正反意見熱議，有人列舉出節目《爸爸去哪兒》的來賓名單；也有人覺得葛斯齊可能是故意寫錯節目名稱，男星就算被影射也難以提告；還有人直言葛斯齊是在刷存在感，要求若有證據就直接公布。

▲葛斯齊在父親節前夕，不點名爆料某男星睡粉。（資料照／記者孟育民攝）

葛斯齊7日在臉書、微博等社群平台發文，表示在父親節前夕，「爸爸去哪ㄦ」男星認了忙著與小孩的粉絲約會，甚至遭爆料睡粉、射後不理，還傳私密照片給粉絲，由於害怕東窗事發，最後竟然通通嫁禍給經紀人，「先不論是否家暴，婚內出軌是事實，我向男星求證時，他給我複製貼上《刑法》235條、310條、315-1條，在嚇唬我嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於是不點名爆料，消息公開之後掀起兩岸網友討論，一派人乾脆列出《爸爸去哪兒》的來賓名單慢慢檢視，中國網友大多認為可能是台灣籍或是在台發展的男星；另一派人則不以為然，直言葛斯齊若有證據就直接公布，否則只是在炒作、刷存在感。

還有網友推測，葛斯齊似乎是故意說成「爸爸去哪ㄦ」，而不是節目《爸爸去哪兒》（爸爸去哪儿），最後一個字不太一樣，這樣一來，那些被影射的男星就算想提告，恐怕也不容易。

▼葛斯齊臉書PO文截圖。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）