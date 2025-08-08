快訊／「美聲天后」莎拉布萊曼在台確診COVID！　《日落大道》緊急宣布換角

記者蕭采薇／台北報導

「美聲天后」」莎拉布萊曼（Sarah Brightman）帶著音樂劇《日落大道》（Sunset Boulevard）來台，也是她睽違30年演出音樂劇。沒想到主辦單位在8日凌晨緊急宣布，正在台灣的莎拉布萊曼因確診COVID，無法繼續演出。

▲莎拉布萊曼為音樂劇《日落大道》來台演出，右為男主角堤姆德拉克斯。（圖／寬宏藝術提供）

《日落大道》主辦寬宏藝術，8日凌晨透過聲明表示：「很遺憾，因為確診COVID，莎拉布萊曼將無法繼續演出全本音樂劇《日落大道》。對於購票觀眾帶來不便與失望，莎拉深感遺憾與抱歉。」

寬宏藝術也表示，《日落大道》目前在台灣的剩餘場次，原先由莎拉布萊曼飾演的「諾瑪」一角，將於薩曼莎莫利全面接替演出。

雖然有些遺憾，不過粉絲也接受這樣的結果，紛紛表示：「祝莎拉早日康復！」、「很心疼，還好今年有看過莎拉的演唱會了。」、「薩曼莎也是非常棒的演員，如果因為不是莎拉就放棄，真的太可惜了。」

▲ 《日落大道》是莎拉布萊曼睽違30年的音樂劇演出。（圖／記者李毓康攝）

莎拉布萊曼睽違30年，重返音樂劇舞台領銜主演，並將音樂劇《日落大道》帶來台灣。來台多次的她，先前受訪時也透露，這回來台也把握機會度假，特地到墾丁玩了一個禮拜。莎拉自在的享受難得的假期，更難忘活潑的野生猴子，「我每天都和牠們聊天。」

▲莎拉布萊曼因確診COVID，退出音樂劇《日落大道》在台灣的演出。（圖／翻攝自Facebook／寬宏藝術）