直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬

今年夏天最熱血動畫鉅作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於8日0點正式在台上映，該片不只打破威秀影城有史以來預售票最高紀錄，甚至造成全臺售票網大當機，而8日凌晨影城人滿為患，全是為了搶先首看，「鬼滅」威力席捲全台。

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台上映。（圖／木棉花提供）



《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8日在台上映，該動畫不只在日本票房賣爆，就連台灣也有高人氣，1日全台進行預售票劃位與線上搶票，沒想到全台觀眾搶購預售票造成系統當機。

▲凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》，影城午夜0點滿滿都是人潮。（圖／威秀提供）



8日午夜0時更是出現奇景，影城滿滿都是排隊人潮，全是為了《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》而來，威秀影城公關李光爵表示，現階段首周7天預售票已經突破5300萬，且首三日預售票房就已經超過4000萬，已經打破台灣影史所有預售紀錄。

▲《鬼滅之刃 無限城篇》卡機供粉絲隨機收藏。（圖／威秀提供）



《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》動員全台粉絲，除了預售票房傳來捷報，威秀影城所統計的數字，全台票房8日光是午夜場就已經來到320萬，且數字持續上漲中，全台總動員打敗「無慘」，未來票房可觀。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8日先上映日文配音版，中文配音版於15日接力上映。