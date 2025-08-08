ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

KAT-TUN驚喜宣布「最後演唱會」
楊柳颱風估明生成！
不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 吳宗憲 陳宥心 施孝榮 楊月娥 趙露思 張芷溪 鄧佳華

直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬

記者吳睿慈／台北報導

今年夏天最熱血動畫鉅作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於8日0點正式在台上映，該片不只打破威秀影城有史以來預售票最高紀錄，甚至造成全臺售票網大當機，而8日凌晨影城人滿為患，全是為了搶先首看，「鬼滅」威力席捲全台。

▲▼ ▲▼直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬。（圖／木棉花提供）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台上映。（圖／木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8日在台上映，該動畫不只在日本票房賣爆，就連台灣也有高人氣，1日全台進行預售票劃位與線上搶票，沒想到全台觀眾搶購預售票造成系統當機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬。（圖／威秀提供）

▲▼直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬。（圖／威秀提供）

▲▼直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》，影城0點滿滿都是人潮。（圖／威秀提供）

▲凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》，影城午夜0點滿滿都是人潮。（圖／威秀提供）

8日午夜0時更是出現奇景，影城滿滿都是排隊人潮，全是為了《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》而來，威秀影城公關李光爵表示，現階段首周7天預售票已經突破5300萬，且首三日預售票房就已經超過4000萬，已經打破台灣影史所有預售紀錄。

▲▼直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬。（圖／威秀提供）

▲《鬼滅之刃 無限城篇》卡機供粉絲隨機收藏。（圖／威秀提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》動員全台粉絲，除了預售票房傳來捷報，威秀影城所統計的數字，全台票房8日光是午夜場就已經來到320萬，且數字持續上漲中，全台總動員打敗「無慘」，未來票房可觀。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8日先上映日文配音版，中文配音版於15日接力上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲劇場版「鬼滅之刃」無限城篇

推薦閱讀

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

4小時前

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

5小時前

老公最先發現遺體！韓女團成員陳屍家中　哀痛發聲：想安靜送她走

老公最先發現遺體！韓女團成員陳屍家中　哀痛發聲：想安靜送她走

8小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

12小時前

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了！　吳宗憲曝他瘦剩骨頭心疼：不可以這樣　

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了！　吳宗憲曝他瘦剩骨頭心疼：不可以這樣　

8小時前

最美營養師高敏敏「度假解放比基尼」！　抬起美腿洩傲人S曲線

最美營養師高敏敏「度假解放比基尼」！　抬起美腿洩傲人S曲線

5小時前

女星「無表情演技」遭批害了楊洋！《凡人修仙傳》2女角恐成敗筆

女星「無表情演技」遭批害了楊洋！《凡人修仙傳》2女角恐成敗筆

5小時前

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

10小時前

五月天冠佑18歲絕美愛女首登鳥巢開唱！　一出場傻眼：誰搞的鬼

五月天冠佑18歲絕美愛女首登鳥巢開唱！　一出場傻眼：誰搞的鬼

12小時前

李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

2小時前

面試新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人

面試新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人

17小時前

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目…警方展開調查

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目…警方展開調查

8/6 14:14

熱門影音

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD

鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

看更多

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前1

快訊／「美聲天后」莎拉布萊曼在台確診COVID！　《日落大道》緊急宣布換角

1小時前25

直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬

2小時前60

李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

2小時前20

不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　NCT Dream攻大巨蛋、道英加場

2小時前20

寶兒GOT the beat時期被罵翻！無奈「一開始就不想加入」孝淵超心疼

3小時前20

KAT-TUN解散後驚喜宣布「最後演唱會」　11月合體開唱創罕見特例

3小時前10

魏如萱、陳綺貞都來了！　「還有告五人」呼叫音樂節再曝新卡司

4小時前30

網扒葉珂「有三個孩子」衝上熱搜！自稱單親媽　前夫過往爆料被翻

4小時前87

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

4小時前20

高欣欣「眼睛藥水點錯」險失明　曝傷勢提醒1關鍵：以免發生慘案

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    4小時前167
  2. 廣末涼子疑因超速釀禍
    5小時前2810
  3. 老公最先發現As One李珉遺體！哀痛發聲：想安靜送她走
    8小時前123
  4. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    12小時前4819
  5. 沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭
    8小時前3414
  6. 最美營養師高敏敏「度假解放比基尼」！　
    5小時前4415
  7. 女星「無表情演技」遭批害了楊洋
    5小時前
  8. 許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！
    10小時前41
  9. 五月天冠佑愛女首登鳥巢開唱　一出場傻眼
    12小時前8
  10. 李珠珢來台首次「全繁中發文」
    2小時前12
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合