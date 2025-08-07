寶兒GOT the beat時期被罵翻！無奈「一開始就不想加入」孝淵超心疼

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天后寶兒（BoA）近日登上師妹孝淵的節目，在節目中吐露，過去在參與公司限定女團「GOT the beat」活動時，曾因誤會而感到相當委屈與難過。寶兒6日登上孝淵的網路節目，兩人一起回顧她們以GOT the beat成員身分活動的時期，當時團體是由SM娛樂推出的，成員有寶兒、少女時代的太妍與孝淵、Red Velvet的瑟琪與Wendy，以及aespa的Karina與Winter所組成。

▲寶兒提起與師妹們組團活動的經歷。（圖／翻攝YouTube／孝淵的LEVEL UP）

孝淵在節目中提到：「那時能與寶兒姐同隊，真的學到很多。我是那種做到一個程度就會想『這樣應該差不多了』的人，結果事後又會後悔。但姐姐總是會反覆確認動線直到完美為止。」不過寶兒也坦言：「可是每次拍攝我都錯最多次，真的太緊張了。我以前沒什麼跳隊形舞的經驗，結果一直出錯，當下真的很丟臉，心想怎麼辦，好糗。」孝淵也笑說：「其實我覺得滿好玩的，想說原來姐姐也會出錯啊。」

▲寶兒坦言一開始覺得自己不適合一起活動。（圖／翻攝YouTube／孝淵的LEVEL UP）

接著孝淵提到：「聽說寶兒姐其實很想嘗試團體活動，因為妳一直以來都是以SOLO身分活動，所以會好奇那種團隊感是什麼。」BoA則回應：「我確實是好奇，但現在覺得不參加也沒關係了。因為太多人誤會了。很多人以為GOT the beat是因為我才誕生的團體，但真的不是。我一開始就不想加入，一直躲，還傳訊息說『我覺得我不適合』，結果還是被罵了，這讓我很傷心。」

▲寶兒向公司多次拒絕。（圖／翻攝YouTube／孝淵的LEVEL UP）

聞言，孝淵立刻打抱不平地說：「我們那時候聽說寶兒姐要參加，都覺得很開心，還想說『哇，怎麼可能可以一起！』。竟然還有人罵妳？那些人都給我出來！」接著安慰前輩表示「誰敢對寶兒姐那樣，真的太過分了，我都不知道這些事，妳一定很難過。」