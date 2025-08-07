ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

KAT-TUN驚喜宣布「最後演唱會」
楊柳颱風估明生成！
不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 吳宗憲 陳宥心 施孝榮 楊月娥 趙露思 張芷溪 鄧佳華

網扒葉珂「有三個孩子」衝上熱搜！自稱單親媽　前夫過往爆料被翻

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅葉珂退網半年後，近日再度成為話題人物，不僅與黃曉明的分手話題餘波未平，7日「葉珂有三個孩子」關鍵字衝上微博。有網友指出目前她疑似已育有三名子女，其中包含與前夫所生的兩名子女，以及與黃曉明的女兒，而她本人則未對此正面否認，被外界解讀為「默認三寶媽媽身分」。

▲葉珂是三寶媽的關鍵字突然衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂與黃曉明已經分手。（圖／翻攝自微博）

葉珂與前夫育有兩名孩子，但在離婚後，孩子的撫養權由男方取得，目前由爺爺奶奶照顧，葉珂參與程度相對較低。更有傳聞指出，前夫曾公開指控她「不管孩子」，並質疑她沒有作為母親的責任心。不過對於這些指責，葉珂至今並未回應。至於第三名孩子，就是她與黃曉明所生的女兒。網傳女兒於2025年2月24日出生於上海某私立醫院，但這一時間與黃曉明當天在福建出席公開活動的行程衝突，讓真實性備受質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉珂是三寶媽的關鍵字突然衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂是三寶媽的關鍵字突然衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

另有說法指出實際產期可能是7月，且葉珂本人在直播中稱自己是「單親媽媽」，雖未明說黃是生父，但在提及對方時稱「感謝他教會我很多處世與經商的道理」，似乎間接認證了孩子的父親身份。在6日直播中，葉珂坦率表示自己是「33歲生完寶寶的女人」，談及產後保養時也大方分享自己的方式，但對於孩子的數量與生父細節依然語帶保留。

儘管已與黃曉明分手，葉珂仍不諱言感謝對方在關係中給予的成長，她指出分手主因是「性格與現實層面的不合」。她產後短短時間即復出直播，也坦言要獨自扛下房貸與生活開支，並主張「靠自己賺錢沒什麼好羞恥的」。然而也有網友質疑她透過「生子話題」來炒作流量。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

葉珂黃曉明

推薦閱讀

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了！　吳宗憲曝他瘦剩骨頭心疼：不可以這樣　

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了！　吳宗憲曝他瘦剩骨頭心疼：不可以這樣　

6小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

10小時前

快訊／沈玉琳確診血癌！吳宗憲回應了　陳宥心願捐骨髓

快訊／沈玉琳確診血癌！吳宗憲回應了　陳宥心願捐骨髓

8/6 20:54

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

3小時前

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

2小時前

沈玉琳發文證實罹患血癌！　暫停一切工作「我們後會有期」

沈玉琳發文證實罹患血癌！　暫停一切工作「我們後會有期」

8/6 20:50

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目…警方展開調查

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目…警方展開調查

8/6 14:14

面試新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人

面試新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人

15小時前

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！　言論被惡意曲解掀討論

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！　言論被惡意曲解掀討論

8/6 22:42

不滿兒欠債4年不還！　施孝榮「突撕破臉公開討債」怒揭內幕

不滿兒欠債4年不還！　施孝榮「突撕破臉公開討債」怒揭內幕

8/6 17:33

沈玉琳罹血癌！楊月娥談女兒患白血病冒3症狀：過程辛苦一定得拚

沈玉琳罹血癌！楊月娥談女兒患白血病冒3症狀：過程辛苦一定得拚

16小時前

趙露思公司發律師函反控她違約！　張芷溪轉發怒嗆「法院見」

趙露思公司發律師函反控她違約！　張芷溪轉發怒嗆「法院見」

23小時前

熱門影音

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成
張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
潔潔跳〈看我72變〉致敬藍波　感動：謝謝給我這麼棒的禮物

潔潔跳〈看我72變〉致敬藍波　感動：謝謝給我這麼棒的禮物
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
鄭浩均牽手小迪合唱還摟腰　全場狂噓…王威晨怒離席XD

鄭浩均牽手小迪合唱還摟腰　全場狂噓…王威晨怒離席XD
李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！

李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！
趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
董至成回應胡瓜緋聞 萁媽:為什麼不是我咧???

董至成回應胡瓜緋聞 萁媽:為什麼不是我咧???
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

八點檔軋戲沒睡！陳謙文「失語送急診」　方馨開車斷片..一回神「竟在對向車道」

八點檔軋戲沒睡！陳謙文「失語送急診」　方馨開車斷片..一回神「竟在對向車道」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

看更多

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

22分鐘前0

不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　NCT Dream攻大巨蛋、道英加場

45分鐘前0

寶兒GOT the beat時期被罵翻！無奈「一開始就不想加入」孝淵超心疼

1小時前0

KAT-TUN解散後驚喜宣布「最後演唱會」　11月合體開唱創罕見特例

1小時前0

魏如萱、陳綺貞都來了！　「還有告五人」呼叫音樂節再曝新卡司

2小時前0

網扒葉珂「有三個孩子」衝上熱搜！自稱單親媽　前夫過往爆料被翻

2小時前47

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

2小時前0

高欣欣「眼睛藥水點錯」險失明　曝傷勢提醒1關鍵：以免發生慘案

2小時前0

郭富城《無名指》演廢父逃避罕病女兒　聽完「想看7大奇蹟」一句話惹哭觀眾

3小時前119

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭
    6小時前309
  2. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    10小時前4418
  3. 沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士
    8/6 20:544014
  4. 廣末涼子疑因超速釀禍
    3小時前229
  5. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    2小時前67
  6. 沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」
    8/6 20:509255
  7. 快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目
    8/6 14:142410
  8. 面試新人竟是職業級騙子！鬧上勞工局真相驚人
    15小時前8
  9. 董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！
    8/6 22:422814
  10. 不滿兒欠債4年不還！　施孝榮「突撕破臉公開討債」怒揭內幕
    8/6 17:3310
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合