網扒葉珂「有三個孩子」衝上熱搜！自稱單親媽　前夫過往爆料被翻

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅葉珂退網半年後，近日再度成為話題人物，不僅與黃曉明的分手話題餘波未平，7日「葉珂有三個孩子」關鍵字衝上微博。有網友指出目前她疑似已育有三名子女，其中包含與前夫所生的兩名子女，以及與黃曉明的女兒，而她本人則未對此正面否認，被外界解讀為「默認三寶媽媽身分」。

▲葉珂與黃曉明已經分手。（圖／翻攝自微博）

葉珂與前夫育有兩名孩子，但在離婚後，孩子的撫養權由男方取得，目前由爺爺奶奶照顧，葉珂參與程度相對較低。更有傳聞指出，前夫曾公開指控她「不管孩子」，並質疑她沒有作為母親的責任心。不過對於這些指責，葉珂至今並未回應。至於第三名孩子，就是她與黃曉明所生的女兒。網傳女兒於2025年2月24日出生於上海某私立醫院，但這一時間與黃曉明當天在福建出席公開活動的行程衝突，讓真實性備受質疑。

▲葉珂是三寶媽的關鍵字突然衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

另有說法指出實際產期可能是7月，且葉珂本人在直播中稱自己是「單親媽媽」，雖未明說黃是生父，但在提及對方時稱「感謝他教會我很多處世與經商的道理」，似乎間接認證了孩子的父親身份。在6日直播中，葉珂坦率表示自己是「33歲生完寶寶的女人」，談及產後保養時也大方分享自己的方式，但對於孩子的數量與生父細節依然語帶保留。

儘管已與黃曉明分手，葉珂仍不諱言感謝對方在關係中給予的成長，她指出分手主因是「性格與現實層面的不合」。她產後短短時間即復出直播，也坦言要獨自扛下房貸與生活開支，並主張「靠自己賺錢沒什麼好羞恥的」。然而也有網友質疑她透過「生子話題」來炒作流量。