廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

現年45歲的日本女星廣末涼子，4月在靜岡縣新東名高速公路駕駛時發生重大車禍，不僅追撞貨車，事後更因情緒失控、踢傷護理人員而遭警方逮捕。近日日媒再爆內幕，指她當時車速高達165公里，遠遠超過速限120公里，疑似是造成事故的主因。

▲廣末涼子疑似是因超速釀禍。（圖／出日音樂提供）

根據日媒報導，事故發生前，廣末在奈良拍攝新片時與導演爆發激烈爭執，憤而駕車返回東京，沒想到途中竟發生車禍。她駕駛的是經紀公司安排的車輛，追撞前方貨車後，現場幾乎找不到明顯煞車痕跡，讓外界質疑她是否情緒失控。儘管她僅受輕傷，但不少網友驚呼她「命大」。目前執法單位正依據超速線索深入調查，若最終確認涉犯「危險駕駛致傷罪」，廣末恐面臨最高15年徒刑。

▲廣末涼子恐遭判有期徒刑。（圖／翻攝自廣末涼子Instagram）

此外，廣末在5月曾公開宣布因罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進，已全面暫停演藝活動專心療養。7月底，她曾低調回到事發現場協助警方調查，但行蹤卻遭媒體偷拍。她的經紀公司隨後發聲明譴責跟拍行為，表示「採訪未經本人同意」，並強調她目前在醫師建議下仍處於療養中，希望外界與媒體能給予空間。