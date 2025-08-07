最美營養師高敏敏「度假解放比基尼」！　抬起美腿洩傲人S曲線

記者顧齊祐／綜合報導

有「最美營養師」稱號的高敏敏，經常在社群平台上與粉絲分享營養知識與生活點滴。最近她帶著孩子南下高雄度假，並在社群平台分享多張度假美照，吸引大批粉絲圍觀。內文中也透露鏡頭背後的辛酸史，馬上引發網友共鳴。

▲高敏敏有「最美營養師」的稱號。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）



高敏敏分享的照片中，她放下一頭深色長髮，身穿墨綠色比基尼泳裝，露出纖細螞蟻腰，大方展現傲人好身材，同時也伸出修長美腿踩在浴缸上，完美展現窈窕身材曲線，畫面相當吸睛。

▲高敏敏伸出長腿踩在浴缸上，大方展現好身材。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）



高敏敏在貼文中也透露拍美照背後的辛苦，坦言在拍美照時，一旁有孩子搞笑搗蛋，讓她擺姿勢時得費盡心思找角度。她也分享與孩子們泡湯度假的幸福時光，強調只要陪伴孩子、記錄快樂瞬間，就是最簡單的幸福。感性寫下：「突然，不用趕時間、不用煮飯、不用收玩具，只要陪孩子們笑、幫她們戴髮巾，偶爾用手機記錄這幸福的樣子。」

▲高敏敏透露拍攝美照背後的辛酸。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）



貼文一經發布，引發了許多媽媽的共鳴，留言表示「這段話真的太真實了！每個媽媽拍美照的背後都有一部『喬角度與抓時機』的血淚史」、「媽媽拍美照的背後是孩子在地上扮鬼臉我懂我懂，角度就是媽媽的超能力」、「小孩笑成這樣就知道，這趟玩得很滿足」。

▲高敏敏強調，只要陪伴孩子、記錄快樂瞬間，就是最簡單的幸福。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）