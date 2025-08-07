仙女接地氣！王祖賢買菜被捕獲　當老闆娘被讚手藝好

▲王祖賢在艾酒店附近的超市採購，被網友野生捕獲，還把她的包包與鞋子的品牌與價格標出來。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

女星王祖賢20年前息影，定居加拿大溫哥華潛心修佛，近年她不管是在活動上被捕獲，或是自己分享近照，曝光度愈來愈高，最近她接連在溫哥華的商場被人發現，氣質依舊仙氣飄飄，不過她的服裝還真的超接地氣，短牛仔褲配拖鞋，袋子上還掛著一隻當紅的Labubu公仔，沒想到王祖賢也是Labubu的粉絲！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲採購時王祖賢很專心，對食材品質一絲不苟。（圖／翻攝自小紅書）

王祖賢息影20年來，從一開始的隱居，僅有少數粉絲與她聯繫，到後來她頻繁現身宗教活動被發現，現在乾脆把興趣當成職業，在溫哥華開起艾灸館，有網友爆料身為老闆娘的王祖賢也會親自為客人艾灸，自己被王祖賢艾灸完後睡得很好，可見手法很專業。

▲身為艾灸店的老闆娘兼活招牌，王祖賢不僅樂於與客人合照，也會親自服務顧客，且客人都給予好評。（圖／翻攝自小紅書）

也有不少網友在艾灸館附近的超市遇見王祖賢採購，昨（6）日社群平台小紅書就有人貼出巧遇王祖賢採購的照片，當時王祖賢身穿黑色T恤配過膝牛仔短褲，腳踩一雙勃肯拖鞋，認真挑選蔬果等食材。網友認出她的包包是價值約2000台幣的13DE MARZO手拿包，上面還掛著一隻時下最紅的Labubu公仔，現在的她氣質仍仙，但與前幾年相比，更有「仙女當凡人」的感覺。



更多鏡週刊報導

「永遠的小倩」王祖賢開艾灸館當老闆娘 寵粉簽名來者不拒

王祖賢親自服務？加拿大投資當老闆 為客舒壓「讓你我緣分就此開始」

王祖賢下榻林牧潔娘家飯店 BRIGHTHOUSE每晚7K可賞無限海景