三大金曲歌后宣布台東免費開唱！　她自虧是「電器殺手」超緊張

記者蔡琛儀／台北報導

由台東縣政府主辦的「嗨！出發吧來台東」演唱會，將在9月13、14日連續兩天於台東市國際地標免費登場。首波卡司超豪華，金曲歌后徐佳瑩、戴佩妮、楊乃文率先領軍強勢開唱。

▲徐佳瑩（右起）、楊乃文、戴佩妮將出席「嗨！出發吧來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

三位歌后都和台東有著不解之緣，楊乃文回憶之前參加跨年場面：「我還記得滿天璀璨的煙火在我面前綻放，那一幕真的又漂亮又震撼！」戴佩妮則直呼想念：「距離我上次到台東大學的演出，已經有16年了，很期待可以在漂亮的海邊跟歌迷們見面，也希望有時間可以品嚐到米苔目。」徐佳瑩也愛上當地自然氛圍，「台東好山好水好空氣，一直想和家人一起來趟說走就走的旅行。」

除了風景，天后們也對台東這個「戶外無圍牆巨蛋」的舞台讚不絕口。徐佳瑩說：「在這樣的自然舞台唱歌特別放鬆、特別過癮。」楊乃文表示每次台東開唱心情都特別好，戴佩妮去年10月曾到高雄「打狗祭」演出，一上台就因為音樂設備線路出包跟台下歌迷道歉，所以特別祈禱9月的台東演唱會順利，自嘲不要再發生「電器殺手」的小插曲，也會特別選幾首比較少唱的歌，要帶給台東樂迷不一樣的感受。