五月天冠佑18歲絕美愛女首登鳥巢開唱！　一出場傻眼：誰搞的鬼

天團五月天帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會5525和5525＋1雙主題來到北京鳥巢，創下13場新紀錄，昨（6日）正是後來加場的場次，阿信說：「今天是12＋1，加場的那一天，因為大家為五斗米不容易，希望大家用最少的成本，獲得最多的幸福和快樂。」

▲五月天近日在北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

昨天北京氣溫直飆40度，在炎炎夏日的戶外開唱，還是有10萬人不畏酷暑前來朝聖，阿信直呼覺得像55度，感謝歌迷的熱情相挺，開場石頭便說：「今天天氣很熱！開場以後簡直升溫了！是不是你們太熱情了！」怪獸照慣例一一向坐在每一區的觀眾問好，不忘提醒歌迷，如覺得不舒服要多喝水，就擔心歌迷中暑。

2012年五月天首度登陸鳥巢，2025年五月天在北京鳥巢舉辦13場演唱會，刷新鳥巢紀錄，阿信表示2012年唱完鳥巢演唱會，結束時脫了鞋站在舞台上，才有真正完成夢想的感覺，到了2025年即將完成第43場鳥巢演唱會，依舊和當時一樣，有訴說不完的激動與感動，最後五月天和全場歌迷一起〈乾杯〉歡慶。

▲冠佑女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓 。（圖／相信音樂提供）

昨晚的開場嘉賓由冠佑愛女「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，帶著她的創作〈瞬間〉以及喜愛的〈天黑黑〉，當她穿著紗裙翩然登場時，笑說：「原本這件是短裙，但來到不知道為什麼變長裙，不知道是誰搞得鬼。」全場與她都心照不宣，猜測是老爸冠佑動手腳，紛紛會心一笑。

昨她還帶來個小驚喜，詮釋五月天的〈愛情的模樣〉，她說：「聽說北京這裡是我爸爸跟我媽媽求婚的地方，他們好幸福。」清透歌聲讓全場聽得如痴如醉，每一次演唱，歌迷都給她最大的鼓勵，她心懷感激：「在讀書之餘有這樣的舞台很幸福，謝謝大家陪伴我上過很多舞台，謝謝你們。」