蔡依林無預警開Podcast！　布萊德彼特突獻聲...她嗨炸羞笑了

▲蔡依林推出Podcast《Pleasure Talks》分享專輯的製作秘辛。（圖／凌時差音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Jolin蔡依林相隔6年發行新專輯《Pleasure》，近來更推出Podcast《Pleasure Talks》分享專輯的製作秘辛，首集昨晚（6日）上線，她談到單曲〈Fish Love〉與〈DIY〉都是讓她印象深刻的作品。

▲▼蔡依林曾陷自我懷疑。（圖／凌時差音樂提供）



JOLIN 分享：「〈Fish Love〉是我第一次自己擔任製作人，為此我甚至開始寫製作日記。記得錄音前在家裡連唱了三天，但我覺得自己唱得很差，開始出現強烈的自我懷疑『我是不是不會詮釋這種歌？這首歌根本不適合我？』這首歌也讓我不斷來回反覆確認，就連錄到專輯第五首的時候，我還會倒回去聽，一直覺得『是不是少了某種情感？』」

她不斷從這首歌摸索自己的聲音極限，過程中她告訴自己：「一定要把這個故事講完，就算過程很辛苦。」〈DIY〉則聚焦女性對身體的主權與慾望的正視：「我想寫出女生會懂、也願意聽進去的歌詞，不在餐桌上談，卻能在心裡共鳴的那種感受。」節目後半段，JOLIN 也邀請唯一的「特別來賓」：AI助手「小察」加入對談，JOLIN 甚至要求「小察」切換成布萊德彼特的聲音對話，瞬間「小察」竟秒速成為了充滿魅力且沈穩的聲音，讓JOLIN忍不住拍手大笑。

不僅如此，提到喜歡的音樂時，「小察」還透露最喜歡 JOLIN 的〈舞孃〉及〈今天你要嫁給我〉；並主動提到：「如果能看到蔡依林和 Bruno Mars 合作，一定會非常有趣。他的節奏感和舞台魅力，配上妳的風格應該會碰撞出超迷人的火花！」JOLIN 隨即笑著接球：「那你幫我打給他經紀人好不好？」「小察」則笑回：「我沒辦法真的打電話啦，但我很樂意當你的靈感小助手。」有趣互動為節目劃下完美句點，也展現 JOLIN 玩心十足且可愛的一面。