訪問／《玻璃之心》殺青喝嗨了！佐藤健、志尊淳互告白「我好愛你」

日劇《玻璃之心》由男神佐藤健主演，還親自參與企劃製作，他找來志尊淳、町田啟太、宮崎優等大咖同台飆戲，演員們對於他讚譽有加，宮崎優更透露「我有很多不成熟的地方，竟算佐藤自己沒有戲，他也會到場討論給我意見，是溫柔體貼的製作人」，志尊淳與他相識已久，這次戲劇殺青時，也忍不住表達情緒，對他說「我好愛你」，演員們感情極佳。

《玻璃之心》由佐藤健、志尊淳、町田啟太、宮崎優主演。



《玻璃之心》故事講述搖滾樂團TENBLANK成長的故事，男主角佐藤健化身天才音樂人，並同時擔任戲劇製作人，他透露最困難的點在於，製作劇本的過程，「因為演員拍戲不管好壞都會有殺青的時間，但在做劇本會一直想著『好像可以再更好』，很多地方想改，這是很深奧也無止盡的地方，會無限持續的過程比較心累」。

4位演員為了培養樂團默契，特地花了1年時間練習樂器、經常一起排練，累積出深厚感情，志尊淳拍攝時揭開秘辛：「大家用自己的方式步調去迎接拍攝，到現場時，只要沒有他的戲份，大家都會回到休息室瘋狂練習，因為要記整首歌演奏內容，每次都要投入演出之中才可以。」

《玻璃之心》殺青當天喝嗨，佐藤健、志尊淳互告白「我好愛你」。



4位演員在表情上也花了不少功夫，佐藤健特別找出好友ONE OK ROCK的表演片段，模仿對方的表情，「我本身就很喜歡看各個歌手的演唱會，像是ONE OK ROCK、RADWIMPS都有去看，彈鋼琴的部分我是看藤井風，我有去看歌手的演出特別去尋找有哪個瞬間真的像是天才，作為這次演戲的參考。」

透過練團磨出感情，志尊淳也透露，「我跟佐藤認識10年左右，平時我們不是會跟彼此說想法的個性，我們會覺得害羞，殺青那天大家很嗨、氣氛很好，有喝點酒，那天我們兩人突然互相告白『我好愛你』，互相擁抱」，認識10年第一次有肉麻對話。《玻璃之心》現已開播。