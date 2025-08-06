快訊／沈玉琳確診血癌！吳宗憲回應了　陳宥心願捐骨髓

記者葉文正／台北報導

藝人沈玉琳住院後，病況未明，引發外界諸多揣測。根據消息人士證實，沈玉琳經過檢查確定罹患「血癌」，當時是合併多重器官衰竭而就醫，目前狀況有穩定下來。藝人朋友們聽聞好人緣的玉琳哥罹病，吳宗憲（憲哥）坦承沒被告知，但是認為沈玉琳是鬥士，會用力幫他禱告。

▲吳宗憲認為沈玉琳是生命鬥士。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

憲哥難過表示：「天哪，怎麼會這樣？不過我沒有被告知，真的是很傷感。不過我覺得會沒事的。他是生命的鬥士，一生都在打拼，很有責任感，為了要讓妻女可以過上好日子⋯⋯，他上半輩子一路辛苦，總算熬出頭，還沒來得及好好享受⋯⋯我會為他用力禱告。」憲哥回應時明顯停頓很久，可見也受到極大震撼，但深信玉琳哥會很快好起來。

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▲利菁與沈玉琳合作愉快。（圖／東森超視提供）

主持搭檔利菁也說，正在了解這病的嚴重性，「天啊真是難過，跟他主持非常開心，先讓他好好養身體，我想也不應該打擾他，讓他好好養病最重要，以我以前的經驗，會滿腦子想著趕快回去工作，但是，絕對要讓他好好的，不要再想工作，好好的把身體養好才是重點，就是默默地替他祈禱，希望他快點好，但是不打擾他，玉琳是我在主持工作最合拍的藝人。」

▲陳宥心願捐骨髓給沈玉琳。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

而沈玉琳的徒弟陳宥心也表示：「看到新聞內容得知恩師的狀況不好，如果消息正確，親人的部分找不到適合的骨髓，我希望有機會能夠試試看是否能配對成功，報答沈老闆的恩情。」