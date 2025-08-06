沈玉琳發文證實罹患血癌！　暫停一切工作「我們後會有期」

記者蔡宜芳／綜合報導

主持人沈玉琳日前驚傳住進加護病房，但病因始終未被曝光，直到6日才確定其罹患的是血癌。而沈玉琳稍早也透過社群證實病情，坦言接下來會有一段時間無法和大家見面。

▲沈玉琳確診血癌。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳表示，自己罹患的是白血球異常增生的白血病，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」他也感謝各界的關心，「每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。」

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▲沈玉琳病倒的消息震驚許多圈內人。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳強調，接下來他會好好配合治療、專心養病，「期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。我們後會有期，Together forever。」

【沈玉琳臉書全文】

各位親愛的朋友們、粉絲們

關於我的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。

真的很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。

請放心，我會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。

我們後會有期 Together forever