No Name、蘇婭、阿比跨界合體！爆笑教學「脫稿演出」

記者許逸群／台北報導

歌手人No Name、多元藝術家蘇婭及文化推廣者阿比，攜手主持的全新網路節目《到底…怎麼說啦!》即將盛大開播！身為四分之一泰雅族的No Name坦言，首次接下主持棒心情緊張，也期許能藉此節目深入學習母語，彌補過去未在部落生活的缺憾。

▲蘇婭（左起）、余荃斌No Name與阿比攜手主持節目。（圖／艾迪昇傳播提供）

這組跨界黃金陣容各具專長！蘇婭是台灣電音界先鋒，更善用現代藝術推廣原民文化；No Name則身兼流行音樂製作人，致力搭建原民傳統音樂與流行之間的橋樑；而阿比長期深耕國際原民文化交流，經驗豐富。節目首映會上，主持人也力邀各族好友站台力挺，包括阿美族饒舌歌手AZ、鄒族實力唱將高蕾雅，以及排灣族吟遊詩人達卡鬧等。

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▲全新網路節目《到底…怎麼說啦!》。（圖／艾迪昇傳播提供）

雖然是首度合體主持，三人卻默契十足、一拍即合。蘇婭笑稱彼此都是多年好友，與No Name早在泰雅音樂節就有多次合作，阿比更是她的經紀人，長年共同投入原民藝術與音樂活動。蘇婭透露一直期待能製作原民相關節目，這次機會讓她心滿意足。她更感性分享，親手打造首張泰雅族語專輯後，深切體會到母語的重要性，「母語代表著你的出生與文化！」

阿比搶先預告，節目將邀請眾多原住民藝人與藝術家同樂，穿插有趣的族語問答，讓來賓分享各自的族語單字與生活片語。她笑稱，就連主持人也會跟著觀眾一起學習，用輕鬆「置入」的方式進行族語教學，保證讓大家邊看邊學，充滿歡笑！阿比更爆料，主持群經常「脫稿演出」，意外製造出許多爆笑橋段。節目已於8月9日世界原住民族日正式上線。