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虞書欣告白被拒…報復性追愛張彬彬　差2歲有代溝「拍吻戲」崩潰

記者黃庠棻／台北報導

張彬彬和虞書欣首次攜手演出甜寵劇《兩個人的小森林》，活潑開朗虞書欣為了拉近兩人距離、增進默契，不只親自送上自己的簽名寫真，還特別叮嚀張彬彬「這很難拿到，要好好珍惜」，可愛指數破表。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

張彬彬和虞書欣雖然只差兩歲，但初見面時居然有代溝，一個是行走的網路潮語包，一個則是愛喝老人茶的沉穩派代表，但隨著相處時間拉長，張彬彬笑說「跟虞書欣待久了，整個人都年輕起來。」女方還貼心準備奶茶、傳授流行語和穿搭術。

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▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

而虞書欣則是劇組公認的快樂泉源，總能在拍攝現場自帶笑料，她坦言「我是沒有煩惱的人！」張彬彬更直言她像是「沒有內心獨白的女人」，所有情緒都直接表現在臉上，讓人一眼看穿。不過拍攝吻戲時，張彬彬也忍不住吐槽「有時候真的像在跟小朋友拍吻戲，因為虞書欣太好笑了，嘴角會忍不住上揚！」每次對戲都充滿即興驚喜，讓他常常笑場NG。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

《兩個人的小森林》講述一段從「誤會重逢」到「真心相愛」的療癒系愛情故事。風情萬種的鳥類學博士虞美人（虞書欣飾），童年時期因長相平凡而遭受霸凌，成長後搖身一變成為人氣美妝部落客，光彩動人。在一次廣告拍攝中，她意外重逢高中時期的暗戀對象，現已成為大學植物學教授的高冷天才莊羽（張彬彬飾）。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

當年虞美人鼓起勇氣表白，卻被莊羽以一句「腦溝淺」殘酷拒絕，令她心碎多年。多年後再見，她決定展開「釣系追愛」作戰，表面是為了報復，卻在一次次相處中逐漸動了真心，一段笑中帶淚、甜而不膩的愛情就此展開。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

因為演太多苦情戲，像是在《司藤》裡被下藥、追殺、當工具人，而被觀眾封為最倒楣男主角，這次張彬彬變身腹黑教授「莊羽」，在《兩個人的小森林》中上演一段從「事業至上」到「愛情覺醒」的高冷男神蛻變記。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

張彬彬笑稱這次是為了挑戰從未嘗試過的角色設定「沒演過這種毒舌、禁欲又腹黑的植物學教授，和我本人的個性差很多，正好可以突破自己。」被封為「森林系男友」的莊羽，是個懂得分辨綠茶女的「鑒茶高手」，表面冷靜內心火熱的典型理工男。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

談到與虞書欣的合作，張彬彬坦言一開始有點文化衝擊，笑稱虞書欣根本可以和豬無障礙溝通，一問一答的「神邏輯」令他哭笑不得。他更分享，虞書欣的存在就像天然開心果，總讓他在片場忍不住模仿她、被她感染，忘掉煩惱、緩解情緒「她就是契合度120%，本色出演虞美人，又古靈精怪又善良。」

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

因在《月光變奏曲》、《蒼蘭訣》甜妹形象大受觀眾喜愛，虞書欣變身《兩個人的小森林》古靈精怪的美妝部落客虞美人，單集最多換裝5套掀起模仿潮，土味情話和嬌憨性格製造大量笑點。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

虞書欣笑稱這是自己非常喜歡的一個角色「虞美人勇敢追愛、直來直往，但心思細膩；雖然我本人比較大而化之，但卻說不出那麼主動的台詞，唯一相同應該都有點古靈精怪。」

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

不僅戲裡靈動可愛，戲外虞書欣也是「生活中的虞美人」，其中一場戲「木桶套頭」橋段，原是因拍攝當天下雨天，她一時興起將木桶扣在頭上擋雨，自稱是「山中精靈」，還即興對張彬彬來了一句「千萬不要拒絕對你主動的女人喔！」瞬間笑翻全場，也意外成為角色的代表場景之一。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

虞書欣笑說「那個木桶超重，戴久了真的差點腦震盪！」張彬彬則補充說「莊羽就是從那一刻開始，對虞美人產生了好感，用一種關愛又無奈的眼神看著她，心想她到底還能演多久。」也正是這場戲，讓一向不苟言笑的莊教授，第一次在劇中露出發自內心的微笑，甜度指數瞬間飆破表。

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

▲《兩個人的小森林》由張彬彬、虞書欣主演。（圖／龍華電視提供）

在《兩個人的小森林》中，戲裡無數高甜名場面，張彬彬和虞書欣最喜歡的一場是「山洞過夜」的情節，莊羽一如既往嘴硬心軟，雖然表面冷靜，卻默默擔心虞美人，什麼都沒說，卻主動握住她的手，傳遞無聲的溫柔與安全感，讓虞美人忘記復仇開始心動。

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張彬彬虞書欣兩個人的小森林

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