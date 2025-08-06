網紅爆當兵「肛門膿瘍」開刀！　躺病床3個月留遺憾：真的很痛苦

記者孟育民／台北報導

YouTube 頻道「HahaTai哈哈台」街訪主持人蓋瑞重回成功嶺當兵，近期參加台視《九條好漢在一班》，在節目中真實呈現軍中生活。日前他和陶晶瑩、黃鐙輝錄製唐綺陽的直播節目《星時代調研所》宣傳，談起當兵甘苦談，自爆當年因為潔癖導致肛門膿瘍開刀，未能完成體驗真實軍旅生活，至今仍讓他心中感到遺憾。

▲黃鐙輝（右起）、陶晶瑩、蓋瑞日前上唐綺陽的《星時代調研所》聊當兵甘苦。（圖／台視提供）

蓋瑞被唐綺陽問到在節目中不能帶手機，要剃頭，為何願意再回來當兵？身為處女座的他坦言自己過去服四個月兵役時，因嚴重潔癖上廁所過度清潔，導致肛門膿瘍，「因為我有潔癖，所以在上完廁所要擦屁股的時候會很用力想把他擦到最乾淨，結果引發了肛門膿瘍，因為要開刀才可以引流，所以我接下來三個月都躺在病床上，那時候真的很痛苦。」

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▲▼蓋瑞重新體驗軍旅生活。（圖／台視提供）

而這次參加節目，為了彌補這個遺憾，希望藉由跳脫舒適圈的方式，真正感受完整的軍事訓練。他表示，雖然訓練辛苦，但這種挑戰極限的體驗，讓他更能體會到「既然都來了，就要全力以赴」的精神，直言：「對於再度當兵，更硬了一點，因為以前當兵是四個月有的人是當一年，但這次一個月內我們要把四個月內要做的事情濃縮在一個月內，在訓練項目也是一個小時就要學完，下午或是明天就要驗收了。記得那時候拍攝中，學的過程中很高壓，這次是一個很特別的體驗。」