陶喆世紀合唱A-Lin「她只出6分力」！　激動：終於圓夢偶像

記者蔡琛儀／台北報導

交情頗好的金曲歌王陶喆與金曲歌后A-Lin首度挑戰合唱歌曲〈Lonely is the Night〉，兩人一聽完母帶就驚呼：「聽起來簡單，實際上不容易唱！」A-Lin還笑稱只用了6分力就錄完。兩人唱腔穩重療癒、不炫技卻默契十足，被讚重現陶式經典，攜手打造華語樂壇最新對唱神曲。

▲陶喆、A-Lin合唱歌曲〈Lonely is the Night〉。（圖／偉大文化提供）

MV早在去年拍完，選在此刻釋出別具意義。陶喆表示，希望這首歌在動盪世代裡，成為療癒人心的存在。A-Lin則說，第一次聽就想到一位低潮中的朋友，自己在唱的當下也被深深撫慰。

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這首歌幾乎是一夜寫成，陶喆寫完第一時間就直覺要邀A-Lin對唱；A-Lin驚喜直呼像夢一樣成真，回憶童年常在媽媽化妝台前聽陶喆，沒想到有天能和偶像同台唱歌。

▲▼陶喆一創作完就決定要找A-Lin合唱。（圖／偉大文化提供）

拍攝MV時有一幕同框對唱，但因為私下實在是太熟了，又是第一次在工作場合這麼近距離的一起表演，兩人一對到眼就頻頻笑場。A-Lin說謝謝導演、謝謝陶喆給她這麼大的空間，還把自己拍得這麼漂亮，陶喆也稱讚A-Lin的眼神、一舉一動魅力十足。