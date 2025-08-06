20歲188cm天菜帥哥學餐外被發掘！　「打敗6000人」成宋芸樺師弟

記者黃庠棻／台北報導

宋芸樺、禾浩辰、蔡昌憲和吳奕蓉所屬的「快樂成長娛樂」經紀公司雙喜臨門，成立屆滿5周年，海選新人計畫耗時兩年也終於產出成果。20歲季凡立從近6000位報名者中脫穎而出，身高188公分的他外型亮眼，被宋芸樺形容：「像是《我的少女時代》裡讓人暗戀到畢業的那種男孩！卡哇伊！」

▲天菜鮮肉季凡立，成為蔡昌憲、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）



季凡立今年20歲，身高188公分，體重72公斤，是系籃隊員，也是吉他社成員，是個能動能靜的水瓶座，私下喜歡桌球、籃球，也愛動漫、電動，最喜歡的電影是《幸福綠皮書》，也愛漫畫《一拳超人》。用三個詞形容自己？他說是「慢熟、樂觀、幽默」。最喜歡的演員是《梨泰院Class》的朴敘俊。想成為演員，因為「想嘗試各種不同的角色」。

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▲天菜鮮肉季凡立，成為蔡昌憲、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）



適逢「快樂成長」成立5周年，旗下藝人一同拍攝全家福，新人季凡立也首次加入大合照。談到對小師弟的第一印象，蔡昌憲笑說「又高又帥，可惜還是差我一點，長這麼高，可以來我家幫我換燈泡！」禾浩辰透露有被他「深邃的五官、沉穩的聲音吸引，談話也很自在」。吳奕蓉看出他善良純樸但又不畏懼的特質。

▲天菜鮮肉季凡立，成為蔡昌憲、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）



季凡立事後透露，跟學長姐合照非常緊張，怕表現不好會拖累大家進度，心裡一直提醒自己「要做表情管裡、不要犯錯」，於是全程都在複製貼上一號表情，之後看到影片才發覺自己很呆。

▲天菜鮮肉季凡立，成為蔡昌憲、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）



不過，季凡立本以為跟學長姐拍照「氣氛會很正式嚴肅」，結果大家都非常活潑，尤其宋芸樺毫無包袱邊拍照邊熱舞，讓他大開眼界，後段也因而完全不緊張，當下學習了學姐享受工作的精神與狀態。他形容學長姐們「芸樺學姐像兔子，很有活力。昌憲學長像熊貓，笑容很溫暖。浩辰學長恰好先前已碰過幾次，聊籃球很聊得來。奕蓉學姐很有氣質。」

▲天菜鮮肉季凡立（中），成為蔡昌憲（右起逆時針）、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）



學長姐給季凡立的入行建議，宋芸樺笑說「你完蛋了！一旦加入了，就離不開了！」蔡昌憲說「身高188一定看得比我還要遠，還要清楚，一定可以走出自己的路。」

▲天菜鮮肉季凡立，成為蔡昌憲、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）

禾浩辰提醒季凡立「善待身邊的人事物，尊重每一位身邊的工作夥伴，享受每個當下。」吳奕蓉建議他要練「核心」，直呼「不只是身體的，還有心裡的。有核心就不容易歪掉和摔倒，就算摔倒也可以自己爬起來。」

▲天菜鮮肉季凡立，成為蔡昌憲、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）



季凡立是選角小組在大學的社團博覽會發現的，當時他在學生餐廳外與兩名高個子同學邊走邊聊，留著長髮，講話搞笑，於是上前鼓勵他參與報名。

▲天菜鮮肉季凡立，成為蔡昌憲、禾浩辰、宋芸樺、吳奕蓉師弟。（圖／快樂成長娛樂提供）

「快樂成長娛樂」自2023年7月啟動海選，網路及全台實地開發收集近6000份報名資料，經3個月初選面試，挑選52位報名者進入複選。學長姐宋芸樺、禾浩辰、蔡昌憲加入第二輪面試，評選12位進級決選，季凡立最後雀屏中選。