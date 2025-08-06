台灣第一女優「1年旅費男友霸氣全包」！生日許願成功：國內外都算
記者潘慧中／綜合報導
吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常在社群網站除了分享拍攝經歷，也會記錄日常生活。她5日便寫下今年生日的時候，醫生男友答應送的生日禮物，讓她驚喜直呼：「哇！！！你是世界上最好的男朋友！！！」
▲吳夢夢生日收到來自男友的禮物，那就是一年的旅費。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）
吳夢夢回憶起前陣子與男友的對話，「熊問我『妳想要啥？』我說『一年的旅費』，結果他居然說『好啊，妳都說了當然要答應妳啊』！」面對突如其來的爽快答應，讓她又驚又喜。
▲聽到男友爽快答應的吳夢夢又驚又喜。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）
吳夢夢進一步試探詢問「國內外都算嗎」，沒想到男友毫不猶豫回答「算啊」，讓她又開心又感動。由於男友平日仍需上班，她很可能展開獨旅模式，「接下來一年會看見我不是在旅行，就是在旅行的路上。」
▲吳夢夢男友承諾包辦一年份的國內外旅費。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）
到了秋冬之際，吳夢夢還要帶愛犬環島，並計畫8月清邁、9月澳門與首爾、10月東京、11月米蘭與杭州、12月則是普吉島度假收尾，「每一天都要開心ㄉ（的）過！」
吳夢夢Threads全文：
今年的生日
熊：妳想要啥？
我：一年的旅費。
熊：好啊
我：？？？？！！！！
熊：妳都說了 當然要答應妳啊
我：國內外都算嗎？
熊：算啊
我：哇！！！你是世界上最好的男朋友！！！
因為熊平時要上班的關係
接下來一年會看見我不是在旅行
就是在旅行的路上
秋冬我也要帶著金寶去環島
呦呼
8月清邁
9月澳門/首爾
10月東京
11月 米蘭/杭州
12月 普吉島
每一天都要開心ㄉ過
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