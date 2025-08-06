台灣第一女優「1年旅費男友霸氣全包」！生日許願成功：國內外都算

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常在社群網站除了分享拍攝經歷，也會記錄日常生活。她5日便寫下今年生日的時候，醫生男友答應送的生日禮物，讓她驚喜直呼：「哇！！！你是世界上最好的男朋友！！！」

▲吳夢夢生日收到來自男友的禮物，那就是一年的旅費。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



吳夢夢回憶起前陣子與男友的對話，「熊問我『妳想要啥？』我說『一年的旅費』，結果他居然說『好啊，妳都說了當然要答應妳啊』！」面對突如其來的爽快答應，讓她又驚又喜。

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▲聽到男友爽快答應的吳夢夢又驚又喜。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



吳夢夢進一步試探詢問「國內外都算嗎」，沒想到男友毫不猶豫回答「算啊」，讓她又開心又感動。由於男友平日仍需上班，她很可能展開獨旅模式，「接下來一年會看見我不是在旅行，就是在旅行的路上。」

▲吳夢夢男友承諾包辦一年份的國內外旅費。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



到了秋冬之際，吳夢夢還要帶愛犬環島，並計畫8月清邁、9月澳門與首爾、10月東京、11月米蘭與杭州、12月則是普吉島度假收尾，「每一天都要開心ㄉ（的）過！」

吳夢夢Threads全文：

今年的生日

熊：妳想要啥？

我：一年的旅費。

熊：好啊

我：？？？？！！！！

熊：妳都說了 當然要答應妳啊

我：國內外都算嗎？

熊：算啊

我：哇！！！你是世界上最好的男朋友！！！

因為熊平時要上班的關係

接下來一年會看見我不是在旅行

就是在旅行的路上

秋冬我也要帶著金寶去環島

呦呼

8月清邁

9月澳門/首爾

10月東京

11月 米蘭/杭州

12月 普吉島

每一天都要開心ㄉ過