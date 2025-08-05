麥莉希拉「一絲不掛」上雜誌封面！只靠手臂遮　夢捕手刺青搶鏡

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行天后麥莉希拉（Miley Cyrus）近日再以大膽形象登上版面，她受邀為時尚雜誌拍攝封面，驚喜以全裸造型出鏡，僅以手臂遮掩重要部位，而身上經典的夢捕手刺青也大方曝光，展現她一貫的自信態度與獨特美學。這次封面一公開立刻引發網友熱烈關注和討論，掀起不小風波。

▲麥莉近日大尺度拍攝雜誌封面。（圖／翻攝自Miley Cyrus Instagram）

雜誌《Perfect》在官方Instagram上分享這張封面照，畫面以黑白攝影呈現，麥莉披著一頭濃密長髮，斜倚鏡頭，全身一絲不掛，唯有雙臂遮擋胸前，視覺衝擊力十足。最吸睛的還是她從2011年便刺上的「夢捕手」圖騰，位於肋骨側邊的刺青在照片中格外搶眼，成為整體造型的焦點之一。

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這張封面照一出，粉絲立刻湧入留言表達支持，稱讚她是時代偶像、女性力量代表，但另一方面也有部分網友持保留態度，質疑麥莉是否又重回過去爭議風格「沒有招就只能賣弄身材」，言論分歧。此前，麥莉曾透露在拍攝MV時突然不適送進加護病房，後來確診病毒感染，懷疑與好萊塢星光大道的拍攝環境有關，此外她還長期受到聲帶息肉與水腫等慢性疾病所苦，讓巡演壓力倍增。

▲麥莉近年健康亮起紅燈。（圖／翻攝自Miley Cyrus Instagram）

麥莉曾坦言目前選擇將重心放在「健康與創作」上，也對外界對其家庭狀況的揣測做出回應，強調：「我和父母的關係良好，雖然與爸爸過去有些複雜，但現在彼此處得很不錯。」