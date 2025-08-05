黃志瑋反派演上癮！不怕被炎上：但不要碰我媽　回台儀式感必上《綜藝大集合》

記者蕭采薇／台北報導

身高193公分的黃志瑋，當年憑《薔薇之戀》出道驚豔全場，後來在《仙劍奇俠傳三》飾演「重樓魔尊」，與楊冪、劉詩詩並肩成為經典組合。近年他轉戰中國發展，不但戲路越演越寬，還從男一晉升「男霸」，以高階反派帥壞出圈，「反一」演技再創巔峰。

▲黃志瑋近年來在中國拍戲，反派演上癮。（圖／黃志瑋提供）

近期在騰訊熱播劇《狐妖小紅娘·月紅篇》中，黃志瑋化身心機深沉的反派「金人鳳」，與楊冪飾演的「涂山紅紅」展開一場高壓對峙，戲裡狠戾、戲外幽默，殺青特輯裡他一句：「妳們還是漂亮」，直接喚醒無數觀眾心中的《仙劍》青春記憶，劇迷狂喊：「青春殺回來了！」

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同時間他也與劉詩詩再度合作古裝劇《淮水竹亭》，戲裡飾演其師兄，從護妹暖男一路黑化，層層轉折、狠勁加碼，連觀眾都入戲太深私訊謾罵。黃志瑋不但不介意，還笑說：「甘之如飴啦，這代表演得有到位，才讓大家念念不忘。」不過他也嚴正表示：「罵我可以，但不能人身攻擊，更不能牽拖我的家人，尤其是我媽。」他坦言，那是自己唯一一次在網路上親自回擊的特例。

▲黃志瑋與劉詩詩再度合作古裝劇《淮水竹亭》，從護妹暖男一路黑化。（圖／黃志瑋提供）

從過去陽光男一、深情偶像，進化到今日演什麼像什麼的全能型實力派，黃志瑋說一開始演反派也有點怕怕的，但後來愈演愈上癮，「反派不能只有壞，還要讓人覺得『我好像懂他』，那才是最高等級。」

雖然目前重心在大陸，他仍每個月固定返台陪家人，也經常上《綜藝大集合》、利菁主持的節目，和老朋友敘舊。他笑說：「這已經是我回台灣的儀式感之一了，不做不行！」戲裡壞得牙癢癢，戲外卻是標準大暖男。

▲黃志瑋向台灣演藝圈喊話，希望能親身參與近年來的能量大爆發。（圖／黃志瑋提供）

不只演戲，黃志瑋還「演而優則歌」！日前他推出單曲《重樓》，親自為當年自己所飾演的角色發聲，這首歌也正式成為《仙劍奇俠傳》三十週年官方推廣曲。他熱血表示：「沒想到我能替『重樓』唱主題曲！這首歌很熱血、很男人，是我歌手初體驗，請大家多多支持！」他也難得向台灣演藝圈喊話：「這幾年台灣影視能量大爆發，有機會也希望能親身參與一波，重新投入這一波創作熱潮。」