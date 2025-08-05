方馨深夜開車「突然失憶」衝對向車道！　陳謙文過勞「講不出台詞」失語急送醫

記者蕭采薇／台北報導

演歌雙棲的男星陳謙文，今年特邀請好朋友方馨，將於10月3日在台中Legacy舉辦《情歌若響》公益演唱會。近來演藝圈意外頻傳，方馨透露，曾因拍戲太累，開車返家時為提振精神，一邊唱歌一邊開車，卻突然瞬間失去記憶，車子就開到對向車道去了，幸好因為是深夜，車不多，才沒釀成災禍，從此她都請助理幫忙開車。

▲陳謙文特地邀請好朋友方馨，將舉辦《情歌若響》公益演唱會。（圖／記者許靖騏攝）

陳謙文過去因同時主持兒童節目加上拍戲，太累而導致自律身經失調，當時情緒會一直又哭又笑，演出時甚至講不出台詞，類似失語症，嚇得工作人員立刻叫救護車送急診，還好在休息後有恢復狀況。

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因拍戲結緣的陳謙文與方馨，私下如同姐弟般的好交情。繼去年邀請美鳳姐擔任演唱會嘉賓大受好評，今年本就有想開演唱會的陳謙文，最開始是想邀請方馨擔任這次演唱會嘉賓，結果在討論歌單時候，從兩人合唱組曲、個人單曲，想唱的歌越來越多，就決定直接一起共同舉辦這次演唱會。

▲陳謙文和方馨默契十足。（圖／葡萄長文創工作室）

為了已認識10年的陳謙文、方馨也為了演唱會特別進攝影棚拍照，彼此的好交情在拍攝時，完全展露無遺，每個拍攝道具都可以拿來打鬧，讓現場歡笑聲不斷，正式拍攝時候超專業，方馨表示：「以前模特兒出道，所以拍照擺姿勢對我不難，跟謙文也有一定的默契，能跟安心的人一起工作，相信成品一定好看。」果不其然，攝影師才按了兩下快門就直說拍到好照片，可以收工了。

▲陳謙文準備慶生蛋糕，並恭喜方馨實現開演唱會願望。（圖／葡萄長文創工作室）



剛好記者會隔天是方馨生日，陳謙文現場也秘密準備了慶生蛋糕，並表示：「恭喜方馨姐實現開演唱會願望！」，方馨也說：「參加過大大小小的演唱活動，但都沒有屬於自己的演唱會，但自己專場又怕體力負荷不了，這次也謝謝謙文邀請我，不但能開演唱會還能做公益，真的別具意義！」