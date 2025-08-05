家寧穿透視裝曬自拍　露牙燦笑吐心聲：這是一種選擇

記者王靖淳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧、Andy分手後鬧翻，雙方多次隔空交戰「帳本問題」，新北地檢署最近偵結，女方因妨害電腦使用罪被起訴，事後她拍片感謝檢調還清白，後來更爆料曾捉姦Andy跟小三開房間，消息曝光後，掀起不小討論。為此，今（5）日她再度透過臉書分享身穿透視裝的自拍照分享近況，貼文曝光後，再度湧入網友留言洗版。

▲家寧分享透視裝自拍。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

透過家寧分享的自拍照可見到，她身穿一件黑色的長袖上衣，袖子的部分是略帶透視感的薄紗材質，下半身的搭配似乎是側邊有白色條紋的黑色運動褲。她側身靠在一個米白色的沙發上，身體微微前傾，姿勢非常放鬆自在，同時也對著鏡頭露牙燦笑，並配文寫道「Present一個字，也可以有很浪漫的意思，這是一種狀態，也是一種選擇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧因帳本問題與Andy鬧翻。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

事實上，新北地檢署上個月30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此表示深感遺憾，31日更在頻道上傳影片感謝檢調還清白，後來又拍新影片開戰Andy，自爆曾目睹對方與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，甚至自認曾有過婚姻美夢，但遭對方拒絕。如今再發文吐近況，再度引發熱議。