李宇春被傳嫁78歲法國富豪、癱瘓潦倒　不忍了親自打臉：子虛烏有

記者劉宛欣／綜合報導

41歲的中國大陸歌手李宇春，憑藉《超級女聲》第一屆冠軍成為家喻戶曉的人物，2005年出道至今已走過20年，近日她罕見正面回應多項纏身多年的謠言，澄清：「所謂背靠大佬、嫁法國老頭、癱瘓潦倒，都是子虛烏有。」

▲李宇春親自澄清多年謠言。（圖／翻攝自李宇春微博）

李宇春提到，過去網路曾瘋傳她「嫁給78歲法國老頭」，起因竟是一張工作場合的合照。她嚴正解釋那只是一次與國際合作夥伴的公開活動，卻被有心人士惡意解讀。而她的成功，也屢被質疑背後有「金主撐腰」，但她始終選擇不回應，如今才選擇打破沉默，是希望讓外界了解真相，不再被無根據的傳言左右。

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▲李宇春近年病痛纏身。（圖／翻攝自李宇春微博）

除了私生活遭到攻擊，李宇春的健康也被搬上網路公審。近年來她罹患僵直性脊椎炎，行動受到限制，卻有人散播她「癱瘓潦倒、無人繼承財產」等傷人言論，不僅讓她難受，也對家人造成困擾。不過她並未被打倒，反而積極面對病情，努力治療與調養，在2025年春晚照常登台演出，展現堅強的一面。

面對多年來外界的流言蜚語與質疑，李宇春始終堅持初心，用音樂與實力證明自己。「我不是為了討好誰才做音樂，而是忠於自己」，她坦言從不走迎合市場的路線，反而更看重作品的真誠與價值。對於謠言橫飛的現象，李宇春也語重心長地說：「謠言止於智者。希望大家多些理性與善意，也請給努力生活的人多一點尊重。」