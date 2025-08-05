《辣媽辣妹》睽違22年回歸！琳賽蘿涵零猶豫接演　潔美李寇蒂斯親揭開拍原因

記者蕭采薇／綜合報導

CP是一種玄學，有人搭檔了無數次依舊沒有火花，有人只搭了一次就讓人沈溺其中無法自拔。不僅存在於情侶間，母女檔往往也能出奇制勝。例如潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）在2003年組成母女檔的《辣媽辣妹》，時隔22年再度回歸。

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯和琳賽蘿涵母女檔回歸。（圖／迪士尼提供）



當年小成本拍攝的電影《辣媽辣妹》在當年小兵立大功，在全球締造了1億6千萬美金（約47億台幣）的票房，22年後，電影裡的潔美李寇蒂斯當了外婆，琳賽蘿涵也當了媽，這對鍍金的母女將捲土重來再創票房奇蹟。



《辣媽辣妹2》幾乎集合了原班人馬，除了琳賽蘿涵、潔美李寇蒂斯馬克漢蒙（Mark Harmon）、查德麥可莫瑞（Chad Michael Murray），以及兩位華裔女演員趙家玲、宋靜秀也回歸了續集電影。

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▲《辣媽辣妹2》幾乎集合了原班人馬。（圖／迪士尼提供）



劇情敘述距離安娜（琳賽蘿涵飾）和泰絲（潔美李寇蒂斯飾）歷經靈魂互換、身份錯亂的那個瘋狂星期五，已經過了22年。如今，泰絲是一位成功的心理學諮商師，她的女兒安娜則成了藝人經紀人，而且還是15歲少女哈珀的單親媽媽。



當安娜遇見了同是單親爸爸的成功主廚，兩人很快墜入情網，但兩人的戀情卻遭到雙方女兒的反對。就在兩個家庭的麻煩與挑戰接踵而至時，一名兩光靈媒的預言，卻讓四個人經歷了互換身份的尷尬與錯亂，而且這次靈魂互調，引發了一連串荒謬又爆笑的騷動，還有驚險的青少年改造冒險。

▲由於《辣媽辣妹》票房成功，多年來，影迷一直很期待續集。（圖／迪士尼提供）

由於《辣媽辣妹》票房成功，多年來，潔美李寇蒂斯一直在回答有關該片何時拍續集的問題，於是她決定和銀幕上的女兒、私底下的好友琳賽蘿涵一起完成多年心願，「我決心要實現這個目標，因為無論我到世界各地去拍其他作品，人們討論的都是琳賽和《辣媽辣妹》」，潔美李寇蒂斯在採訪中說道，她同時補充，她從琳賽15歲時就認識她，而且一直維持著不錯的朋友關係。

▲《辣媽辣妹2》琳賽蘿涵。（圖／迪士尼提供）



今年39歲的琳賽蘿涵則說：「因為我們認識很久了，戲外也是朋友，這也是能拍《辣媽辣妹2》的美妙之處，你很少有機會和真心喜歡的朋友一起工作，所以拍戲時，我們完全不像在工作。」《辣媽辣妹》的製片人安德魯岡恩（Andrew Gunn）擔任監製，他透露從電影票房成功的那一刻起，大家就一直想拍續集，為了促成續集的拍攝，潔美李寇蒂斯不遺餘力，「她甚至親自打電話給琳賽，琳賽也毫不猶豫一口答應。」

▲潔美李寇蒂斯和琳賽蘿涵一直保持好交情。（圖／迪士尼提供）