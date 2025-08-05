《進行曲》寫實還原建中樂旗隊！鮮肉演員全裸上身　牧森「魔鬼訓練半年」操肌

記者蕭采薇／台北報導

青春電影《進行曲》以建中樂旗隊為背景，5日媒體試片後，導演姜瑞智率領演員馬志翔、牧森、劉育仁、余杰恩、賴宥成等人出席映後分享拍攝點滴。鮮肉演員們電影中在練習時，幾乎都裸著上身，三人也為此練出好身材。

▲《進行曲》鮮肉演員們有多場裸上身練習的戲。（圖／未來進行曲提供）

監製強調：「裸上身這個我們做過田調，夏天很熱，他們練習真的幾乎不穿上衣。」演員們從開拍前半年就展開高強度訓練，更重要還要練出上鏡好看的身材。牧森笑說自己愛吃，只能靠節制維持身形，「連紅豆餅都不能吃，一吃臉就圓了。」余杰恩則靠「吃原型食物」3個月激瘦8公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最忙碌時他們每週有四天要上個人樂器課、表演課與行進課，週日還有8小時團體訓練。牧森和劉育仁私下甚至帶著小號上山、到瀑布旁練習。而劉育仁被監製爆料，原本是音痴，劇組原本打算AI換臉技術製作，卻發現一秒鐘竟需上萬元，最後只好改成「加緊練習」真人上陣。

▲《進行曲》以建中樂旗隊為背景，電影也獲得校方的授權和拍攝支持。（圖／未來進行曲提供）



馬志翔這次在片中飾演嚴厲訓導主任，他笑稱有場「一打六」的戲碼，結果剛要開打導演就喊卡，「我覺得我沒那麼討厭啦，這角色比較像社會價值觀的投射。」而牧森則回憶，開拍初期就與馬志翔對戲，讓馬志翔笑說是「大眼瞪小眼」，但大讚他們每次對戲都感覺在情境內。

導演姜瑞智也是《角頭》系列的導演，《進行曲》和《角頭－鬥陣欸》上映日只差一週，姜瑞智笑說：「我不覺得是自己打自己，比較是自己拉自己，希望是互相拉抬。」他也把招牌的打鬥風格帶入樂旗隊表演，片中安排多場緊湊動作戲，他也認為，雖然分別是黑幫和高中生的背景，但兄弟情誼是不變的道理。

▲電影《進行曲》媒體試片，（左起）牧森、劉育仁、余杰恩、馬志翔帥氣合照 。（圖／未來進行曲提供）

監製陳鴻元強調，《進行曲》雖以青春校園為背景，卻刻意避開愛情主線，「我們從一開始就知道，這部電影想講的不是戀愛，而是熱血、堅持與團隊。」而先前電影《夜校女生》意外引起片方和北一女中的爭議，監製陳慧如則強調：「我們有獲得建中完整的授權，logo可以用，電影也是在建中校園內拍攝的，非常感謝建中的幫忙。」《進行曲》將於8月29日在台上映。

▲馬志翔在電影《進行曲》裡飾演超嚴厲主任。（圖／未來進行曲提供）