業配稿是假的「也照著念」！韓女星遭控廣告造假　手寫信致歉

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業配稿是假的「也照著念」！Bada遭控廣告造假　手寫信致歉

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手Bada近日陷入虛假廣告爭議，她在某YouTube頻道上介紹一款來自澳洲雪梨的保養品，卻被指控為涉嫌誇大不實的廣告代言人，事件引發關注。所屬經紀公司Wave9隨即發出官方聲明，不僅誠摯道歉，也宣布終止與相關頻道的合作，並計畫採取民事與刑事法律行動。

▲▼bada。（圖／翻攝自Instagram／bada0228）

▲Bada照廠商提供的腳本念，其中幾句都不是事實。（圖／翻攝自Instagram／bada0228）

Wave9透過聲明指出，Bada參與該影片時，是根據外部製作公司提供的腳本進行拍攝，並未事先收到產品相關資訊。她在節目中提到「我以前去澳洲的時候第一次看到這個朋友（產品），當地也很有名喔」等內容，是照本宣讀，並非個人經驗的表述。

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對於未能事前充分驗證產品來源與品質，公司承認審查機制不足，坦言「應該更加審慎地把關內容，卻未盡到責任，造成觀眾困擾，深感抱歉。」目前已要求平台全面下架所有涉及 Bada 出演的相關影片，並終止與該頻道的所有合作關係。

此外，經紀公司也強調，已與法律代理人進行討論，針對製作公司及產品廠商提供虛假資訊、逃避查證責任等行為，計畫提起法律訴訟，並嚴正捍衛藝人的名譽與權益。

事件爆發後，Bada本人也在當天發表親筆道歉文，向粉絲與觀眾誠摯致歉：「對於因此事件感到失望的所有人，我再次深深道歉。今後我將以更負責任的態度站在大家面前。」目前該爭議影片已設為非公開，但相關話題仍在韓網延燒，粉絲雖表示遺憾，但也多給予支持與鼓勵。

▲▼bada。（圖／翻攝自Instagram／bada0228）

▲Bada手寫道歉信。（圖／翻攝自Instagram／bada0228）

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Bada

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