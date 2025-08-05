訪問／曹政奭聊5歲女兒溫柔笑了　父女用外星語溝通：連妻子都聽不懂

記者吳睿慈／台北報導

南韓影帝曹政奭剛拿下百想影帝殊榮，5日來到台灣為新電影《我和我的殭屍女兒》 宣傳，他與導演接受台灣媒體聯訪，故事講述女兒被咬變成殭屍，戲外也是一名父親的他，在演戲時經常把真實經驗帶入電影，他也聊起與5歲女兒的互動，笑喊「她非常喜歡唱歌，也不是唱韓文，就是用外星語唱，連她媽媽都聽不懂，那是我們之間的語言。」露出慈祥的笑容，對於女兒的寵愛溢於言表。

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▲曹政奭、導演畢鑑盛比愛心很害羞。（圖／記者周宸亘攝）



曹政奭與導演畢鑑盛5日來到台灣宣傳電影，《我和我的殭屍女兒》 改編自漫畫原著，講述某一天首爾發出殭屍警報，女兒卻不幸遭咬，他「馴化」殭屍女兒的溫馨親情故事。兩位5日接受台灣媒體訪問，被問到現實生活中如果收到「殭屍警報」，第一件事情會做什麼？曹政奭第一個念頭是想到家人，「我會先確認家人在哪裡，想到一個安全的地方，就像我們的電影裡面，離開危險的地方，帶著家人一起去，真的不行的話，我就會模仿殭屍！」

▲曹政奭聊到女兒溫柔地笑了。（圖／記者周宸亘攝）



戲外有個可愛的5歲女兒，曹政奭笑喊：「實際上，我也是位很愛開玩笑的爸爸，因為我很喜歡逗女兒，但反過來我還會被她搔癢之類的，我們就像是湯姆貓跟傑利鼠，一個逃跑一個抓。」他更聊起女兒像到妻子很愛唱歌，「她非常喜歡唱歌，也不是唱韓文，就是用外星語唱，連她媽媽都聽不懂，那是我們之間的語言。」

▲導演畢鑑盛是曹政奭的粉絲。（圖／記者周宸亘攝）



導演畢鑑盛是曹政奭的粉絲，很早期就看過曹政奭所演的音樂劇，「一直都有在關注他演的作品，所以合作時我對他有一定的期待，而曹政奭都有好好地詮釋出來，如果說滿分是100分，那我覺得曹政奭是200分，我是成功的粉絲！」

畢鑑盛詳細舉例，電影裡有一幕殭屍闖入家裡的戲份，曹政奭要嚇阻對方「101號阿姨，你在做什麼」，畢鑑盛盛讚：「在那幾秒之內，他把恐懼又滑稽的部分，所有的情緒都詮釋得非常好，我覺得很厲害。」《我和我的殭屍女兒》已在台上映。