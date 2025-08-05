告五人睽違5年再登熱氣球嘉年華　陪歌迷淋雨開唱超暖

記者蔡琛儀／台北報導

人氣天團告五人剛在宜蘭開完演唱會，2日馬不停蹄南下台東，擔任2025熱氣球嘉年華大使，睽違五年再登鹿野高台，他們在現場近兩萬人的雨中嗨唱，熱力不減，更打造專屬熱氣球「告五豬」，與歌迷共度夢幻一夜。

▲▼告五人出席台東熱氣球嘉年華演出。（圖／相信音樂提供）

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回憶五年前告五人搭熱氣球被嚇壞，三人笑說膽子還沒長大，「這次派告五豬飛！」可惜天氣突變、熱氣球群未能升空。演出現場，告五人除了演唱〈黑夜狂奔〉、〈披星戴月的想你〉等夯曲，也感性走下舞台、近距離與歌迷互動，甚至拿下傘，一起淋雨享受音樂時光，暖喊：「真的很謝謝大家，我們一起唱到最後！也拜託大家注意安全！」

談到若有機會設計下一顆夢想熱氣球會怎麼設計？三人靈感大爆發，有提議想打造成「傻瓜」、或是跟《我們就像那些要命的傻瓜》一樣的黑白格視覺，還有想做成麥克風造型，讓犬青可以站上高空開唱，最後他們討論出最終版本：「我們想做一顆哈蜜瓜熱氣球，帶著哈瓜一起飛、一起唱，感覺就更有力量！」接下來他們將於8月16日及17日台北Legacy TERA、8月30日及31日台中Legacy Taichung、9月6日及7日高雄LIVE WAREHOUSE盛大開唱，並前往廣州、瀋陽、西安、上海、成都與武漢6城市。