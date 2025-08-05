前老闆詹智能遭刺亡！女團ELL＆s悲痛揭他「私下暖舉」

記者許逸群／台北報導

台中豐原日前發生超商命案，簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢的詹智能驚傳噩耗，不僅如此，他也是女團ELL&s的前老闆。女團ELL&s今（5日）出席紅心字會活動表示，得知消息後都非常震驚，表示對詹老闆一直以來的照顧感激萬分。

▲女團「ELL&S」 分享與前老闆詹智能的相處回憶。（圖／記者湯興漢攝）

女團ELL&s表示，當時因為總部設在台灣中部，與老闆相處機會相對有限，但老闆總是親自到場支持，帶來豐富的餐點與飲品，即便只是日常練習，也會專程前來為大家加油打氣。她們透露，儘管見面次數不多，但老闆給人的感覺總是非常溫暖，像是位慈祥的「老爸爸」。

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她們透露，老闆不僅會在社群動態上默默按讚給予小愛心支持。其中，成員Ashlee更是感觸良多，她剛得知消息時，直呼不敢相信，表示前幾天才剛發表一首翻唱歌曲，詹老闆當時還特別轉發分享，沒想到竟是最後一次互動。Ashlee坦言，靜下來後仍難以消化此事，整晚都無法入睡，心情相當悲痛。

面對突如其來的憾事，ELL&s成員表示不知道細節，希望給予家屬一些空間去平復心情。她們看到相關報導畫面時感到很難過，同時也憶起詹老闆曾對她們的鼓勵，這份溫暖的期許將永遠留在她們心中，成為前進的力量。