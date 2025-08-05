陳艾琳揭「台北老闆3地獄難題」！被勒索內幕曝：永遠活在被黑函的風險

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳近年淡出演藝圈後，全力投入花藝事業。她5日在社群網站有感而發地寫下「台北市老闆們常見的三道地獄難題」，包括違建、勞基法和稅務負擔，意外掀起不少共鳴。

▲陳艾琳寫下「台北市老闆們常見的三道地獄難題」。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）



陳艾琳表示許多商業空間原本就有「灰色地帶」，如鐵皮加蓋、屋突隔間、樓梯設計不符規範等，使用就違法，不使用卻沒地方營業，讓經營者被迫在風險與生存間掙扎，「『使用的存在違法性』本身變成被勒索或被人找碴的工具。我不是不想合法，而是法本身沒有給我合法的空間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳艾琳抒發心情。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51



至於勞基法與人力管理，陳艾琳表示台灣勞基法立意良善、保障弱勢，「但當中小企業的老闆自己『不支薪、無休無假』時，卻反過來被要求對員工滿足一切條件：最低工時不能彈性調整，派遣與試用期設計困難，員工違反規範卻難以處理資遣。」

此外，目前檢舉文化與網路公審的風氣，陳艾琳認為「讓老闆永遠活在被黑函、被『小卡一張』的風險中。」

▲陳艾琳認為現在的老闆一直活在被檢舉的風險中。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

談到稅務壓力，陳艾琳列出一大堆，包括營業稅、營所稅、所得稅、房屋稅、地價稅、印花稅等，樣樣都得面面俱到，「你不懂不能當理由。你得自己懂、請會計懂，還要怕國稅局突然抽查。」

即使誠實申報，也會被質疑「妳這成本這麼高真的嗎」，而一旦做了節稅設計，又可能被懷疑逃漏稅，讓陳艾琳心中不禁反問：「生存永遠優先於正義嗎？這麼難，是因為我不夠努力、不夠聰明，還是因為做一個『好人』是我必要的價值觀呢？」

▲陳艾琳近年全力投入花藝事業。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

陳艾琳Threads全文：

台北市老闆們常見的三道地獄難題：

1. 違建問題

很多商業空間（公寓店面、老建築）天生就有「灰色地帶」：鐵皮加蓋、屋突隔間、樓梯出入口不符規定……

但你不用就沒地方營業；你用了，就可能被檢舉。

「使用的存在違法性」本身變成被勒索或被人找碴的工具。

我不是不想合法，而是法本身沒有給我合法的空間。

2. 勞基法與人力管理

台灣的勞基法偏向「保障弱勢勞工」，這本來應該是好事。

但當中小企業的老闆自己「不支薪、無休無假」時，卻反過來被要求對員工滿足一切條件：

最低工時不能彈性調整，

派遣與試用期設計困難，

員工違反規範卻難以處理資遣。

而檢舉文化與網路公開審判的風氣，

也讓老闆永遠活在被黑函、被「小卡一張」的風險中。

3. 稅務與行政負擔

營業稅、營所稅、所得稅、房屋稅、牌照稅、地價稅、營登稅、印花稅…你不懂但不能當理由。

你得自己懂、請會計懂、還要怕國稅局突然抽查。

做了誠實申報還被問「你這成本這麼高真的嗎？」

做了節稅設計又怕被當「逃漏稅」。

生存永遠優先於正義嗎？

這麼難是因為我不夠努力、不夠聰明

還是因為做一個「好人」是我必要的價值觀呢？