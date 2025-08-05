陳艾琳揭「台北老闆3地獄難題」！被勒索內幕曝：永遠活在被黑函的風險
記者潘慧中／綜合報導
陳艾琳近年淡出演藝圈後，全力投入花藝事業。她5日在社群網站有感而發地寫下「台北市老闆們常見的三道地獄難題」，包括違建、勞基法和稅務負擔，意外掀起不少共鳴。
▲陳艾琳寫下「台北市老闆們常見的三道地獄難題」。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）
陳艾琳表示許多商業空間原本就有「灰色地帶」，如鐵皮加蓋、屋突隔間、樓梯設計不符規範等，使用就違法，不使用卻沒地方營業，讓經營者被迫在風險與生存間掙扎，「『使用的存在違法性』本身變成被勒索或被人找碴的工具。我不是不想合法，而是法本身沒有給我合法的空間。」
▲陳艾琳抒發心情。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51
至於勞基法與人力管理，陳艾琳表示台灣勞基法立意良善、保障弱勢，「但當中小企業的老闆自己『不支薪、無休無假』時，卻反過來被要求對員工滿足一切條件：最低工時不能彈性調整，派遣與試用期設計困難，員工違反規範卻難以處理資遣。」
此外，目前檢舉文化與網路公審的風氣，陳艾琳認為「讓老闆永遠活在被黑函、被『小卡一張』的風險中。」
▲陳艾琳認為現在的老闆一直活在被檢舉的風險中。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）
談到稅務壓力，陳艾琳列出一大堆，包括營業稅、營所稅、所得稅、房屋稅、地價稅、印花稅等，樣樣都得面面俱到，「你不懂不能當理由。你得自己懂、請會計懂，還要怕國稅局突然抽查。」
即使誠實申報，也會被質疑「妳這成本這麼高真的嗎」，而一旦做了節稅設計，又可能被懷疑逃漏稅，讓陳艾琳心中不禁反問：「生存永遠優先於正義嗎？這麼難，是因為我不夠努力、不夠聰明，還是因為做一個『好人』是我必要的價值觀呢？」
▲陳艾琳近年全力投入花藝事業。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）
陳艾琳Threads全文：
台北市老闆們常見的三道地獄難題：
1. 違建問題
很多商業空間（公寓店面、老建築）天生就有「灰色地帶」：鐵皮加蓋、屋突隔間、樓梯出入口不符規定……
但你不用就沒地方營業；你用了，就可能被檢舉。
「使用的存在違法性」本身變成被勒索或被人找碴的工具。
我不是不想合法，而是法本身沒有給我合法的空間。
2. 勞基法與人力管理
台灣的勞基法偏向「保障弱勢勞工」，這本來應該是好事。
但當中小企業的老闆自己「不支薪、無休無假」時，卻反過來被要求對員工滿足一切條件：
最低工時不能彈性調整，
派遣與試用期設計困難，
員工違反規範卻難以處理資遣。
而檢舉文化與網路公開審判的風氣，
也讓老闆永遠活在被黑函、被「小卡一張」的風險中。
3. 稅務與行政負擔
營業稅、營所稅、所得稅、房屋稅、牌照稅、地價稅、營登稅、印花稅…你不懂但不能當理由。
你得自己懂、請會計懂、還要怕國稅局突然抽查。
做了誠實申報還被問「你這成本這麼高真的嗎？」
做了節稅設計又怕被當「逃漏稅」。
生存永遠優先於正義嗎？
這麼難是因為我不夠努力、不夠聰明
還是因為做一個「好人」是我必要的價值觀呢？
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