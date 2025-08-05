短今「穿比基尼錄影太辣」嚇到安心亞！鏡頭一拉近…男來賓表情全被拍

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，火辣身材始終是女粉絲羨慕的焦點，前陣子更受邀直接穿比基尼錄影，結果在介紹泳衣小心機時，主持人安心亞忍不住吐槽：「誰注意到啊！？」

▲短今穿比基尼錄影。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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畫面中，可以看到短今身穿一件桃粉色的繞頸式泳衣，正面的水滴形鏤空剪裁，剛好辣露渾圓半球，深邃事業線全被看光光。下半身先是套上同款式三角泳褲，再綁一條膚色透視絲巾，展現若隱若現的美感。

▲短今身材超辣。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



搞笑的是，安心亞看到短今的窈窕體態後，當場嚇到，「可以介紹妳的泳衣嗎？」當短今準備介紹泳衣的小心機時，安心亞再度忍不住開玩笑說「妳是大心機」，逗得全場大笑！

▲▼安心亞被短今的好身材嚇到。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



鏡頭一拉近，短今繼續認真介紹泳衣上頭有一個飛天小女警的小吊飾，安心亞聽完又不禁大喊：「誰看得到圖案啊！誰注意到啊！」全場男來賓也都露出充滿問號的神情。短今透露，之前出國穿這套比基尼到海灘時，「就很多國外遊客對我吹口哨。」

▲安心亞和現場男來賓一致認為沒人會注意到短今泳衣上的小吊飾。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）