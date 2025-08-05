45歲熊家婕近況照美翻！　學霸女兒獲讚「最美星二代」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人李㼈的妻子熊家婕淡出演藝圈多年，鮮少公開露面，不過，資深玉女歌手周子寒4日貼出兩人合照，熊家婕氣質優雅，凍齡外貌驚豔不少網友。

▲周子寒（左）與熊家婕（右）的合照。（圖／翻攝自Facebook／周子寒，下同。）

周子寒4日在臉書發文分享參加活動的心得，她在文中開心表示，「好久不見董氏義工夥伴～熊家婕，原來我們倆生日只差一天又十多年」，並曬出兩人手拿蛋糕的合照，兩人的凍齡外貌也意外掀起網友關注。

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▲熊家婕已淡出演藝圈多年，近日罕見露面。

45歲的熊家婕曾在2009年底獲得網路票選「2009年最性感人妻」冠軍，2010年3月加入黃金大嫂團，近年她致力於公益活動，以及支持女兒李紫嫣的演藝事業，較少公開露面。

李㼈與熊家婕的女兒李紫嫣有「最美星二代」之稱，李紫嫣五官精緻、外型亮麗，是女團PER6IX的成員之一，曾參加真人秀節目《未來少女》，此外，她還是國立台灣師範大學國文系的高材生，平時會在IG等社群平台分享生活美照，獲得不少粉絲支持與喜愛。

▼李㼈與熊家婕的女兒李紫嫣。（圖／翻攝自IG／purpleyenn）