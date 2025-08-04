趙露思親證實遭背刺！合夥人「偷註商標還提告」她喊：我太蠢了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思最近與公司全面開戰，陸續幾日公開透過直播，親自闡述立場，並直球回應多方的質疑聲浪。4日晚間她提到了與朋友開的甜品店，語出驚人的表示「不會再開了，我被起訴了」，意外曝光了遭自己人背刺的內幕。

▲趙露思被合夥人背叛。（圖／翻攝自微博）

趙露思在4日晚間的直播被問起甜品店的經營，無奈直言：「我應該不會再開了，因為我被前合夥人起訴了。」接著解釋與合夥人是「老相識」，是從小就認識的朋友，所以開店時傻傻沒跟對方簽合約，「我單純就是給他錢，結果他把我的商標註冊了，現在說那商標是他的，這事情就是搞人，而且甜品店也虧很多錢」，一開始也沒想賺錢，只是想給粉絲一個聚會、打卡場所，沒想到會鬧出這檔事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思的合夥人是從小就認識的朋友。（圖／翻攝自微博）

不過，趙露思也透過此次事件反省自己，「問題在於我一開始沒理清楚這些事」，經營事業好好把規定寫清楚、簽下合約是基本，她直呼「算是給我一個重磅，因為自己蠢 沒有別的原因，錯信他人」，最後她也直言「反正我現在也沒事幹，我就這些事，我要一件一件理」、「我現在就是一個正常的中國公民，別惹我，真的別惹我。」