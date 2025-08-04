蔡阿嘎討債蘿拉「挨酸薪水給太低」　本人急上火線吐3字

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎去年指控前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約不法牟利，還爆出在強制執行過程中，蘿拉家被搜出喪屍煙彈。蔡阿嘎今（4）日再公開糾紛進度，除了公開法拍的結果外，同時也透露最終損失沒討回來，反而還倒賠4700元。影片曝光後，有網友留言質疑蔡阿嘎「給員工的薪水太低」，為此，他透過IG限動發聲回應對方了！

▲蔡阿嘎拍片公開強制執行的經過。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



影片中，蔡阿嘎透露，蘿拉位於台北及台中的住處財產在這半年來依序被查扣，包含家電、名牌精品等，同時也坦言，最終台北法拍程序的成交金額約為10萬多元，但光是事前他就已先自行支付高達10.3萬元的鑑價費，為此他不禁苦笑表示：「我們倒賠2100元。」

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蔡阿嘎接著進一步提到，這筆2100元的虧損，甚至沒計入其他隱藏成本，包含當初的查封費用、請鎖匠破門的費用、陪同員警的車馬費、來回的律師費，以及一些基本開銷、人力成本等都沒算，就已確定是負數。最後，蔡阿嘎表示除了台北的虧損，台中的法拍也倒賠了2600元，兩地相加後，已為此付出了負4700元的代價。

▲蔡阿嘎回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

影片曝光後，網友們紛紛替蔡阿嘎抱不平，然而卻有一名網友提出截然不同的觀點。該名網友直接向蔡阿嘎喊話，認為他應該反思「給員工的薪水是不是太低」，並直指這或許才是導致員工產生「扭曲想法」，進而背叛團隊的根本原因。為此，蔡阿嘎在看到後，除了倒讚這則留言之外，同時也截圖轉發到IG限動直言：「喔，是喔？」表達自己的心情。