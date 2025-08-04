《F1電影》全球票房破168億！成布萊德彼特34年來「最賣座作品」

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt）主演的賽車題材電影《F1電影》（F1 The Movie）近期在全球票房傳出捷報，總收入正式突破5.456億美元（約168億台幣），打破他個人34年演藝生涯的票房紀錄，超越2013年上映的《末日之戰》（World War Z），成為他演藝生涯票房最高的主演作。

▲布萊德彼特主演的《F1電影》成為他生涯最賣座電影。（圖／翻攝自劇照）

《F1電影》由《捍衛戰士：獨行俠》導演約瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導，上映以來話題不斷。根據外媒報導，《F1電影》目前全球票房已正式超越《末日之戰》，雖然與真正「賺翻」的商業大片還有距離，但在布萊德彼特個人主演代表作中已締造新高。

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▲《F1電影》持續創下佳績。（圖／翻攝自劇照）

回顧布萊德彼特的高票房代表作，除了《F1電影》與《末日之戰》，還包括2004年史詩鉅作《特洛伊》（Troy）以4.974億美元（約148億台幣）居次，接著則是安潔莉娜裘莉共演的《史密斯任務》（Mr. & Mrs. Smith）則以4.873億美元（145.3億台幣）緊追在後，他的生涯至少有超過25部作品的全球票房突破1億美元，可謂是當之無愧的票房保證。

不過，《F1電影》雖然氣勢如虹、票房亮眼，但由於製作成本高達3億美元（約89.4億台幣），業界推估恐得達到約7.5億美元（約223.6億台幣）才能回本。所幸出品方Apple Studios並不以院線收入為主要目標，而是將此視為品牌與平台宣傳的前哨戰，實際的收益更著眼於後續在Apple TV+上的串流播放表現。