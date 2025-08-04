獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

記者黃庠棻／台北報導

鄉土劇星侯沁潔3日晚間開著白色BMW外出，因路口號誌轉綠卻遲遲未起步，因此引起巡邏警方的注意，上前盤查；未料侯沁潔拒檢，甚至一度踩下油門衝撞警方，雙方展開追逐，最終在警力圍捕下，將她拖下車並壓制逮捕。稍早《ETtoday星光雲》致電侯沁潔詢問細節，她也一做出回應。

▲侯沁潔陷入拒檢逃逸還撞警風波。（圖／翻攝自Facebook／侯沁潔）

侯沁潔4日下午接受《ETtoday星光雲》電話訪問，被問到拒絕盤查、衝撞警察一事，她表示「沒有衝撞警察，我何必衝」，她還原當下情況，表示自己當下停在路上，為了找吃的正在下載速食店app，無奈網路跑得慢，這時警察上前關切，她說道「既然不能停，去別的地方找吃的」，吐露了當下決定踩下油門的原因。

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▲侯沁潔陷入拒檢逃逸還撞警風波。（圖／翻攝自Facebook／侯沁潔）

不僅如此，侯沁潔表示自己有發現警察從左後方出現，並且用棍子拍打她的車窗，對方同時喊著「支援、支援」，但過去她曾被人砍過，對於突然出現的人會覺得「來者不善」，所以才會閃過人開走，委屈直呼「我沒有要妨礙公務，如果我真的要逃，車子可以開到280」，同時強調自己「沒有邊滑手機邊開車」。

▲侯沁潔陷入拒檢逃逸還撞警風波。（圖／翻攝自Facebook／侯沁潔）

而侯沁潔透露自己接受偵訊，大概只花了5分鐘，過程中委屈大哭，坦言自己全身都是傷痕，手臂、手肘、雙膝都有明顯瘀青、血痕，頭部也有撞到，甚至連聲音都變得沙啞，回憶當下她表示「十幾個男警員壓制我一個女生」，讓她痛到尖叫大吼「警察打人」。

▲侯沁潔公開傷勢照。（圖／侯沁潔提供）

對此，侯沁潔透露已經有到醫院驗傷，而她不僅傷痕累累，當天戴的香奈兒手錶斷掉，黃金耳環、黃金手環也都變形，還有車子的玻璃也整片碎裂，坦言未來確定會提告該名員警，她氣憤直呼「他賠不完，警員有過失會有國家補償法」，而採訪途中她也因為心情太過委屈而數度哽咽。

▲侯沁潔公開傷勢照。（圖／侯沁潔提供）