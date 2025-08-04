《拜六禮拜》迎大結局！　丁寧「主動分手」初戀男友…當場淚崩

記者黃庠棻／台北報導

華視與公視台語台聯手推出的2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》，昨（3）日晚間9點公視台語台、10點華視主頻道播出大結局。世美（丁寧飾）與冠中（劉書宏飾）彼此相愛，卻因為價值觀與生活習慣不同而吵架，心累的世美決定主動提分手。

▲《拜六禮拜》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）

而同樣身處低潮中的豪豪（連晨翔飾），發現如如（孫淑媚飾）為了陪伴自己，打算辭演好不容易試鏡上的電影女主角，這讓他意識到自己不能再這樣下去了。至於送曉健（王品澔飾）入伍、也告別志安（李李仁飾）的瑞秋（鍾欣凌飾），想起被深埋在心中好久好久的夢想，終於在文樂（葛丞飾）的鼓勵下，踏上北上求學找工作的旅程。

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本劇在35-54歲觀眾中表現優異，其中世美在冠中家崩潰起爭執的橋段，在各年齡層之間的表現皆相當亮眼，尤其在45-54女性之間，瞬間收視更是飆到1.22。

▲《拜六禮拜》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）



世美和冠中好不容易才在一起，但兩人之間的愛情，卻在一次次的爭吵中，逐漸發現彼此之間的差異難以磨合，雖然彼此依然在乎，卻不得不面對價值觀與生活步調的的不一致。第一次談戀愛就失敗收場的世美，雖然難過，卻一點也不懦弱，她不僅努力學好技術，還帶著女學徒專門做女性客群，生意越來越好。

▲《拜六禮拜》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）

對此丁寧表示，想透過這個角色告訴女性朋友，即便沒有伴、沒有錢，依舊能夠選擇自己想過的日子。在劇組3日晚上的直播中，丁寧看到世美勇敢提分手時，更當場感動落淚；不過飾演冠中的劉書宏卻認為這個角色很笨，直呼「既然分手後感到後悔不已，為何當初不勇敢嘗試一次？」

▲《拜六禮拜》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）



而終於了無牽掛的瑞秋，在文樂的鼓勵下，決定重返校園，曉健甚至還參加了媽媽的畢業典禮，後來也順利地在台北找到工作，一圓自己最初的夢想。鍾欣凌笑說，現在自己最想做的事就是找個地方好好發呆，享受一個人的假期。

而劇組3日晚上也趁著直播活動，提早替鍾欣凌慶祝生日，蛋糕更是由戲裡兒子曉健送上桌，現場氣氛溫馨又歡樂；飾演文樂的葛丞也分享拍攝期間遇到的趣事，不僅意外撞傷額頭，還遇到教召，而他也哽咽地向全體人員致謝，協助他度過所有狀況。

▲《拜六禮拜》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）



至於原本低潮的豪豪終於重新振作起來，反過來鼓勵如如不要放棄夢想，最終如如也靠著電影得到獎項。曾經是學生歌手的孫淑媚坦言，當初也經歷過一番抉擇，但慶幸自己努力挺過高中及大學，一路走來真的不容易。連晨翔也表示絕對支持另一半做他想做的事情，因為自己不喜歡聽到「因為我而放棄」等相關話語，就算是親密戲，只要作品很好，就絕對支持。

▲《拜六禮拜》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）



緊接在《拜六禮拜》精彩大結局之後，本週日8月10日起將播出由金士傑、鳳小岳、宋芸樺、黃冠智、蔡嘉茵等實力派卡司主演的職人情感劇《人生清理員》，故事描述從事特殊現場清潔的「明日清潔社」五位成員們的故事。透過走入現場，清掃每個逝者與親友間的關係與遺憾，同時也照映出主角們各自內心深處的人生課題，將帶給觀眾不同觀點，也希望生死議題不再是禁忌話題。每週日晚間10點在華視主頻播出。