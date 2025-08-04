吳君如親弟前妻是香港視后！演完「虎媽扭曲教育」嚇傻：不想生娃了

記者黃庠棻／台北報導

香港視后江美儀近年來在母親角色上相當上手，從《親親我好媽》到《下流上車族》，不僅演技備受肯定，也成功打入「媽媽粉」市場。她在《親親我好媽》化身「虎媽」角色，劇中與女兒江嘉敏的對手戲火花四射，情感張力十足，令觀眾看得揪心又過癮，寫實劇情成功帶動收視。

▲江美儀在《親親我好媽》挑戰虎媽角色。（圖／年代提供）

在2022年，江美儀憑藉《下流上車族》全職母親一角，成為首位同年度奪得《萬千星輝頒獎典禮》及《觀眾在民間電視大獎》最佳女主角獎的雙料視后，人氣再攀高峰。



江美儀在《親親我好媽》首度挑戰媽媽角色，劇中江美儀化身虎媽，對兩位女兒實施「軍事化教育」，引起女兒們反彈，母女激烈衝突一觸即發，爭執場面看得觀眾直呼眼淚直流，劇情反映現代家長扭曲的教育價值觀，掀起觀眾強烈共鳴。

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▲江美儀在《親親我好媽》挑戰虎媽角色。（圖／年代提供）

《親親我好媽》開播後口碑與討論度雙雙爆棚，收視更是屢創新高，大結局平均收視高達27點，最高一度衝上29點，創下當年同時段收視第二的佳績，亮眼成績讓江美儀直呼「真是鬆了一口氣！」。



而《親親我好媽》是江美儀首次擔任第一女主角的無線劇集，她坦言拍攝期曾壓力大到爆哭，甚至因此肩膀痛到無法入睡，她過去與吳君如的弟弟吳君祥有過一段婚姻，但兩人並未育有子女，為了完美詮釋角色，她表示「媽媽經」全都是從身邊的朋友身上偷師來的。

▲江美儀在《親親我好媽》挑戰虎媽角色。（圖／年代提供）

私底下，育有愛犬的江美儀還開玩笑說「我將教狗的經驗放在教劇中女兒身上。」她成功演活控制慾強烈的虎媽形象，也意外收服一票媽媽級粉絲，被稱為「媽媽界偶像」。



《親親我好媽》劇情真實反映現今香港「怪獸家長」的現象，對子女進行一連串病態式的管教，引發觀眾熱烈討論，連江美儀都感嘆「演完這部戲後更不想生孩子了，沒想到當父母竟如此辛苦。」她在劇中將母愛細膩表現出來，演技大獲好評，8/5（二）起敬請鎖定每週一至週五晚間8點年代MUCH台、晚間10點MOD壹綜合台的《親親我好媽》。