賈永婕大女兒攻讀「美名校雙碩士」！　人生志向惹哭她：沒利潤的路線

記者田暐瑋／綜合報導

賈永婕是台北101董事長，婚後育有3個小孩，5月在社群網站開心宣布大女兒安安大學畢業的喜訊，透露安安在暑假結束後，赴賓夕法尼亞大學攻讀「雙碩士」學位，分別為「國際教育」及「非營利組織領導」。

賈永婕的大女兒安安今年5月自美國南加州大學畢業，成功錄取哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、紐約大學等多所名校研究所，4日透露安安將於暑假結束後，赴賓夕法尼亞大學攻讀雙碩士，分別為「國際教育」及「非營利組織領導」，她幽默地表示：「雙碩士聽起來真的有點硬，這孩子走的是『沒有利潤』的人生路線。」

▲賈永婕大女兒安安攻讀雙碩士。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



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安安的未來志向是希望加入母親創立的「台灣永婕美少女慈善協會」，展現對公益的熱忱。賈永婕透露，在安安申請研究所時，曾向學校教授表達未來的職業規劃，並提到希望加入家族慈善協會，教授對此大力肯定，認為該組織雖然規模不大，但計劃清晰且執行力強，賈永婕笑稱：「那一刻，我真的差點落淚。感覺好像連我這個媽媽都被常春藤認可了！」

賈永婕也特別提醒安安，非營利組織的經營不僅需要理想，更需要具備永續經營的能力，包括募資、規劃及領導團隊等，她也溫暖喊話：「媽媽會撐著，繼續努力，等你回來接棒。真的好驕傲喔。我是在 40 歲才找到自己的志向，你22歲就找到了。」

▲賈永婕大女兒安安攻讀雙碩士。（圖／翻攝自賈永婕臉書）