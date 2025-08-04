2週前錄《大熱門》最終集！沈玉琳認有職業倦怠　黃鐙輝曝當下狀況

記者黃庠棻／台北報導

藝人沈玉琳上個月29日傳出身體不適，緊急住進三軍總醫院加護病房，雖然病因未公開，不過據悉目前狀況有穩定下來，老婆芽芽事後也在社群發文報平安。據側面了解，沈玉琳目前意識清楚，但還在加護病房觀察。而藝人黃鐙輝在7月中旬曾跟他一同錄製節目，也分享了他當時的身體情況。

▲沈玉琳因身體不適住院。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

黃鐙輝3日晚間到國家戲劇院朝聖安德魯洛伊韋伯經典之作《日落大道 Sunset Boulevard》星光場，在中場休息時接受媒體訪問，被問到是否有關心沈玉琳，他低調表示自己知道的消息其實跟媒體差不多，看到新聞當下非常震驚，直呼「就是替他祈福，希望他趕快好。」

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▲黃鐙輝7月中才跟沈玉琳一起錄製最後一集《綜藝大熱門》。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，黃鐙輝也透露上一次跟沈玉琳見面，是在7月中旬一起錄製最後一集《綜藝大熱門》，當天明顯感覺到對方的氣色變差，但反應跟搞笑能力都很正常，兩人私底下還能跟趙正平、大根一起講垃圾話，當時沈玉琳還笑說「有職業倦怠」。

▲黃鐙輝7月中才跟沈玉琳一起錄製最後一集《綜藝大熱門》。（圖／記者黃庠棻攝）

只不過，黃鐙輝當時只覺得沈玉琳在開玩笑，沒有想太多，直呼「如果知道有問題，一定會鼓勵他趕快看醫生」，他更分享自己目前工作重心都放在拍戲，偶爾才會上節目，但有一半以上的節目工作都遇得到沈玉琳，嘆氣「就知道他有多拼」。

▲黃鐙輝7月中才跟沈玉琳一起錄製最後一集《綜藝大熱門》。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，黃鐙輝也表示當時看到沈玉琳暴瘦，有稍微開口關心，當時對方表示「有在做超慢跑，想讓自己更健康，想要活到一百歲」，回憶起兩個禮拜前的「最後一次見面」，他強調「真的感受到氣色變差，但其他異狀都沒有」，也喊話對方「替他祈禱，希望趕快再看到荒謬大師」。