網求旗下經紀公司「出手簽走趙露思」　于正親發聲：被自己人背刺

記者黃庠棻／台北報導

大陸女星趙露思2日晚間控訴經紀公司銀河酷娛騙走她205萬人民幣，又威脅封殺，合約糾紛引發關注，3日銀河酷娛方發聲，否認任何違法或違約行為，並強調公司一直以藝人意願為優先，過了10分鐘，趙露思火速轉發，罕見暴怒回嗆，雙方一來一往隔空槓上，知名製作人于正被問及此事看法，也做出回應。

▲趙露思槓上經紀公司。（圖／翻攝自微博）

大陸知名製作人于正作風大膽敢言，時常成為熱搜人物，他不僅製作無數夯劇，包括《延禧攻略》、《墨雨雲間》、《臨江仙》、《墨雨雲間》等，也捧紅楊冪、吳謹言、白鹿、許凱等人，私下也創立了經紀公司「歡娛影視」。

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▲于正。（圖／翻攝自于正微博）

對於趙露思近期陷入合約風波，于正也被網友喊話「怎麼看趙露思事件？考不考慮把趙露思簽進歡娛？」他7年前曾和對方合作過陸劇《鳳囚凰》，火速正面回應表達自己的看法，寫下「趙露思是被自己人『背刺』，遭遇和《定風波》男主差不多，看看蕭北冥怎麽走出困境，學學」。

▲趙露思槓上經紀公司。（圖／翻攝自微博）

于正認為趙露思是被周遭的人背叛，目前的狀況就跟歡娛旗下藝人王星越主演的古裝劇《定風波》的劇情類似，該劇描述大齊第一神探蕭北冥（王星越飾）在大婚當日被嫁禍為惡魔夜煞，被迫逃亡，為洗刷冤屈，蕭北冥重歸京城與夥伴一起聯手調查真相，最終揭開夜煞真相。

▲于正談趙露思。（圖／翻攝自于正微博）

不過，于正面對網友敲碗「出手救趙露思」的請求，並沒有正面回應，只低調表示希望趙露思可以看看《定風波》的蕭北冥是怎麼樣洗刷自己冤屈，他說道「人在谷底，要怎麼自救」。而他的回應也引起民眾正反兩派反應，一方網友表示「果然有合作過，力挺趙露思」，但也有影迷不悅說道「于正真會蹭」、「這時候居然還在宣傳戲」。

▲于正談趙露思。（圖／翻攝自于正微博）