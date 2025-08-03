朴偉站起來了！宋枝恩背後擁抱惹淚　「想和老婆牽手散步」

記者張筱涵／綜合報導

韓知名YouTuber朴偉因一場意外導致下半身癱瘓，成為輪椅使用者多年。如今，他在康復路上再度邁出關鍵一步，首次在家中使用直立輔助機器成功站起來，感動瞬間全被記錄在8月3日上傳的影片，尤其更完成了一直以來的夢想，令人看得動容。

▲朴偉透過直立支撐機器和宋枝恩對視而笑。（圖／翻攝自YouTube／위라클 WERACLE）



影片開頭，朴偉與妻子宋枝恩一同前往高中同學經營的蔘雞湯店補身，接著散步、吃冰淇淋享受難得的「小旅行」。回到家後，他對妻子輕聲說：「今天，我來試著站起來吧。」隨後畫面轉入房內，朴偉開始穿戴新安裝的直立支撐機器，這是他在物理治療時曾使用過的輔助裝置，一邊熟練操作，一邊平靜表示：「這是在家裡的第一次嘗試，這台機器也升級了。」

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▲朴偉自行操作機器站起。（圖／翻攝自YouTube／위라클 WERACLE）



站起來前，朴偉笑著問宋枝恩：「妳會再次愛上我嗎？」她毫不猶豫回答：「我準備好了。」當機器啟動、朴偉緩緩站立時，宋枝恩立刻上前從背後緊緊擁抱，深情地說：「你站著一點也不奇怪。」這一幕讓朴偉忍不住落淚，哽咽說道：「我們真的站起來了，我的情緒整個上來了。我想和枝恩一起做很多小事，想和她牽手散步。我真的會努力站起來。」

影片中他也公開過去健康時的舊照，並提到：「最近常有人私訊說夢見我走路的樣子，每次聽到這樣的話都覺得特別開心。」展現對康復的強烈信念與希望。

▲朴偉希望有一天能和宋枝恩牽手散步。（圖／翻攝自YouTube／위라클 WERACLE）



朴偉過去因意外摔倒導致全身癱瘓，經歷長期復健後，上半身已逐漸恢復活動能力。2023年10月，他與歌手出身的宋枝恩步入婚姻，兩人一路相扶相伴、共同面對病痛與挑戰，也成為許多網友心中的正能量象徵。此次成功站立，不僅是朴偉人生的重大突破，也感動無數正在努力與身體奮戰的人們。