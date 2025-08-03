不能再少！李洪基高雄催淚告白：FTISLAND需要崔敏煥　挺18年真情

記者吳睿慈／高雄報導

FNC娛樂旗下樂團FTISLAND、CNBLUE、N.Flying與Hi-Fi Unicorn，以及新出道的AxMxP，在今日齊聚高雄，聯手帶來「2025 FNC BAND KINGDOM in KAOHSIUNG」帶來將近6小時的超強演出，演出由五個樂團的鼓手包含FTISLAND崔敏煥、CNBLUE姜敏赫、N.Flying金宰鉉、Hi-Fi Unicorn許民以及AxMxP的鼓手Cru聯合開場，五鼓齊聚舞台，共同擊出磅礡節奏，氣勢磅礴、節奏強勁，為今日搖滾盛宴敲出熱血序章。

▲FNC在高雄舉辦家族演唱會。（圖／SHOWOFFICE提供）



演唱會由樂團表演由新生代樂團AxMxP率先登場，接連帶來〈Calling All You〉、〈Shocking Drama〉，以及戲劇《四季之春》的主題曲〈See You Later〉，氣勢十足地揭開序幕，這也是他們首次來台演出，初登舞台便展現出不容小覷的能量與現場魅力。一登場，主唱河有俊便以「Hey高雄！尖叫聲！」掀起現場第一波高潮，接著四位團員更貼心地用中文向粉絲逐一打招呼，表示今天能見到大家，真的非常期待，今天的演出會全力以赴，希望可以帶給大家力量和勇氣，大家紛紛都用中文傳達：「請多多關照」。全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼，團員們也開心回應「超棒、超棒！」。

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迎來成軍十週年的N.Flying接棒登場，在演唱〈Moebius〉前，主唱李承協表示：「遇到困難的時候，可能會因為事情失敗或回到原點了而感到挫折，有些人可能會想放棄。我想告訴大家，N.Flying可以成為彼此的力量與勇氣，攜手向前邁進。不論我們在粉絲人生中扮演什麼樣的角色，我們都會一直一直唱歌，只希望能帶給你們一點點力量。請記得，堅持下去，不要放棄！」柳會勝也感性的說：「N.Flying的十週年，想要跟大家約定，為了能夠再度與你們相見。我們會繼續努力舉辦更多公演，帶來更好的舞台與表演。」隨後也演唱新專輯歌曲〈Everlasting〉，展現他們熱血又溫暖的音樂魅力。

▲崔敏煥回到舞台上。（圖／SHOWOFFICE提供）



接著是韓流搖滾先鋒FTISLAND則以七月剛發行的新曲〈THUNDERSTORM〉震撼登場，這首描繪搖滾曲在李在真強勁紮實的貝斯節奏、崔敏煥爆發力十足的鼓聲，以及李洪基層層堆疊的情感嗓音中，融合出細膩與粗獷交織的強烈能量，帶來開場即沸騰的張力。隨後演出〈Theory of Happiness〉與〈Tears In Vain〉，接連展現FTISLAND成熟深刻的舞台控制力。

▲李洪基催淚告白「FTISLAND需要崔敏煥」。（圖／SHOWOFFICE提供）



只是團體FTISLAND出道18年以來走過風風雨雨，前陣子崔敏煥與前妻爆出紛爭，他因此暫時休息，這次回歸舞台，向來調皮的主唱李洪基難得感性，真摯表示：「我們都懷著感恩的心，敏煥回來了，他是懷著感恩的心在打鼓，也會持續自我反省、更用心更努力。如果他做得不好，你們可以罵他，因為FTISLAND需要崔敏煥，對我們來說，未來才是更重要的。」真情超催淚，也讓鐵粉看得熱淚盈眶。