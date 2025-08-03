ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

五月天唱一半「超狂嘉賓」空降舞台！
一張圖揭永康仁德「怎麼淹了」
《母胎》志軟低調熱戀中！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 芽芽 趙露思 林逸欣 李運慶 李佳豫 洪詩 溫碧霞

不能再少！李洪基高雄催淚告白：FTISLAND需要崔敏煥　挺18年真情

記者吳睿慈／高雄報導

FNC娛樂旗下樂團FTISLAND、CNBLUE、N.Flying與Hi-Fi Unicorn，以及新出道的AxMxP，在今日齊聚高雄，聯手帶來「2025 FNC BAND KINGDOM in KAOHSIUNG」帶來將近6小時的超強演出，演出由五個樂團的鼓手包含FTISLAND崔敏煥、CNBLUE姜敏赫、N.Flying金宰鉉、Hi-Fi Unicorn許民以及AxMxP的鼓手Cru聯合開場，五鼓齊聚舞台，共同擊出磅礡節奏，氣勢磅礴、節奏強勁，為今日搖滾盛宴敲出熱血序章。

▲▼不能再少了！李洪基高雄開唱太催淚：FTISLAND需要崔敏煥。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲FNC在高雄舉辦家族演唱會。（圖／SHOWOFFICE提供）

演唱會由樂團表演由新生代樂團AxMxP率先登場，接連帶來〈Calling All You〉、〈Shocking Drama〉，以及戲劇《四季之春》的主題曲〈See You Later〉，氣勢十足地揭開序幕，這也是他們首次來台演出，初登舞台便展現出不容小覷的能量與現場魅力。一登場，主唱河有俊便以「Hey高雄！尖叫聲！」掀起現場第一波高潮，接著四位團員更貼心地用中文向粉絲逐一打招呼，表示今天能見到大家，真的非常期待，今天的演出會全力以赴，希望可以帶給大家力量和勇氣，大家紛紛都用中文傳達：「請多多關照」。全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼，團員們也開心回應「超棒、超棒！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

迎來成軍十週年的N.Flying接棒登場，在演唱〈Moebius〉前，主唱李承協表示：「遇到困難的時候，可能會因為事情失敗或回到原點了而感到挫折，有些人可能會想放棄。我想告訴大家，N.Flying可以成為彼此的力量與勇氣，攜手向前邁進。不論我們在粉絲人生中扮演什麼樣的角色，我們都會一直一直唱歌，只希望能帶給你們一點點力量。請記得，堅持下去，不要放棄！」柳會勝也感性的說：「N.Flying的十週年，想要跟大家約定，為了能夠再度與你們相見。我們會繼續努力舉辦更多公演，帶來更好的舞台與表演。」隨後也演唱新專輯歌曲〈Everlasting〉，展現他們熱血又溫暖的音樂魅力。

▲▼不能再少了！李洪基高雄開唱太催淚：FTISLAND需要崔敏煥。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲崔敏煥回到舞台上。（圖／SHOWOFFICE提供）

接著是韓流搖滾先鋒FTISLAND則以七月剛發行的新曲〈THUNDERSTORM〉震撼登場，這首描繪搖滾曲在李在真強勁紮實的貝斯節奏、崔敏煥爆發力十足的鼓聲，以及李洪基層層堆疊的情感嗓音中，融合出細膩與粗獷交織的強烈能量，帶來開場即沸騰的張力。隨後演出〈Theory of Happiness〉與〈Tears In Vain〉，接連展現FTISLAND成熟深刻的舞台控制力。

▲李洪基高雄開唱太催淚：FTISLAND需要崔敏煥。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲李洪基催淚告白「FTISLAND需要崔敏煥」。（圖／SHOWOFFICE提供）

只是團體FTISLAND出道18年以來走過風風雨雨，前陣子崔敏煥與前妻爆出紛爭，他因此暫時休息，這次回歸舞台，向來調皮的主唱李洪基難得感性，真摯表示：「我們都懷著感恩的心，敏煥回來了，他是懷著感恩的心在打鼓，也會持續自我反省、更用心更努力。如果他做得不好，你們可以罵他，因為FTISLAND需要崔敏煥，對我們來說，未來才是更重要的。」真情超催淚，也讓鐵粉看得熱淚盈眶。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李洪基FTISLAND李在真崔敏煥

推薦閱讀

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

19小時前

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

20小時前

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

18小時前

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

22小時前

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

22小時前

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

8/2 13:12

林逸欣結婚「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅　陳志強笑認：曾智希專心拚娃

林逸欣結婚「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅　陳志強笑認：曾智希專心拚娃

21小時前

44歲男星認了「女友都被媽罵跑」　自曝不婚主義情史曝光

44歲男星認了「女友都被媽罵跑」　自曝不婚主義情史曝光

20小時前

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

21小時前

直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

19小時前

男友失聯2月稱「基地台發射不出去」！拒碰愛雅　再連絡竟通知：我結婚了

男友失聯2月稱「基地台發射不出去」！拒碰愛雅　再連絡竟通知：我結婚了

7/31 15:08

謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」！　陳緗妮點名「曾沛慈、汪東城」

謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」！　陳緗妮點名「曾沛慈、汪東城」

8/2 14:35

熱門影音

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢

韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢
少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂

少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂
魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

看更多

【8歲妹自學4年外語】民宿主人只會西班牙語　全程流利溝通超強！

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

《西遊記》「如來佛祖」北京病逝…享年86歲　孫悟空淚崩悼念！

6分鐘前0

趙正平喝咖啡又被虧撞臉藍心湄！　網友歪樓：還是喜歡你頭髮三七分

12分鐘前0

趙露思開直播親吐心聲　暗指「公司買水軍造謠」澄清：我沒瘋！

21分鐘前1

《西遊記》86歲朱龍廣離世！　六小齡悼念：永遠的「如來佛祖」

23分鐘前71

SJ站上大巨蛋！東海、銀赫開球起衝突扭打　王威晨急攔架全被拍下

32分鐘前0

網求旗下經紀公司「出手簽走趙露思」　于正親發聲：被自己人背刺

47分鐘前0

才傳Dora積極復出！球場消失3個月「遭疑被冷凍」　樂天回應了

1小時前0

CNBLUE鄭容和、李正信機場目睹台灣人吵架　粉絲笑哭：本土感性

1小時前23

林沖長眠基隆！　安葬一半「天突有異狀」：來道別了

1小時前0

《母胎》志軟低調熱戀中！「波浪大捲、長髮」近況美到認不出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」
    19小時前125
  2. 沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」
    20小時前3433
  3. 趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司
    18小時前6015
  4. 林逸欣老公首露面：私下叫她老闆
    22小時前122
  5. 李運慶、李佳豫同場當伴郎、伴娘
    22小時前4
  6. 溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領！
    8/2 13:122830
  7. 「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅
    21小時前61
  8. 44歲男星認了「女友都被媽罵跑」
    20小時前124
  9. 康康認與嫩妻分房睡　鬆口「和沈玉琳有同樣隱疾」
    21小時前142
  10. 洪榮宏唱一半「她暴衝上台」身份曝光！
    19小時前123
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合