入圍11次金曲獎！秀蘭瑪雅認「很難突破自己」　罕曝事業低潮經歷

記者孟育民／台北報導

三立新聞《話時代人物》收視屢創新高，今（3日）訪問創下連續入圍十一次金曲獎驚人紀錄的「金曲歌后」秀蘭瑪雅，節目中接受主持人鄭弘儀的獨家專訪，秀蘭瑪雅在節目上大展歌喉，分享許多出道以來的生活點滴、也聊到了外界關心的感情世界。鄭弘儀問她事業上有過什麼低潮，秀蘭瑪雅說演戲的時候很受挫，因為受邀演出的都是台語劇，台語不流利可以找人請教，但是背台詞功力很差，一忘詞就覺得壓力很大。





▲「金曲歌后」秀蘭瑪雅接受鄭弘儀訪問。（圖／三立提供）

對於可以創下金曲獎入圍紀錄，秀蘭瑪雅覺得很不容易，她說因為很喜歡瑪麗亞凱莉，學了很多她的轉音，一出道唱法有別於傳統台語歌，所以聽歌的人對她評價很兩極，個人連續入圍十一次，秀蘭瑪雅覺得這個紀錄很難打破，連她自己沒辦法了，因為現在她也沒入圍了。

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唱台語歌讓秀蘭瑪雅在歌壇有一席之地，但她透露台語是在長大之後自學的，父親是浙江人，母親是布農族，家裡沒有學台語的環境，不過爸媽很愛聽歌影響她，小時候她喜歡邊聽歌邊亂吼亂叫，跟著聽學了很多歌，高中參加歌唱比賽，連過20關之後就出道了，一開始生活不穩定，因為家裡小康不想向爸媽伸手拿錢，就到處比賽拿獎金過日子。

▲秀蘭瑪雅分享成長經歷。（圖／三立提供）



關於感情生活，秀蘭瑪雅說曾經有人介紹過一位富二代，兩人一開始就是約吃飯、也會出去走走，還在彼此認識的階段時，發現對方的事業心很強，「我工作休息看戲追劇，他會覺得是浪費時間，一天到晚要我學東西，就覺得壓力挺大的」，發現沒辦法好好聊天，擔心日後的相處有問題，就決定還是做朋友就好，「對感情沒有強求，我覺得自己一個人很自在」。