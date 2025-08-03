記者吳睿慈／台北報導

人氣男神高橋一生飾演「岸邊露伴」已經邁入第6個年頭，帶著新作電影《岸邊露伴一動也不動懺悔室》來到台灣宣傳，他與導演渡邊一貴睽違2年一起來台，感受到台灣粉絲的熱情，兩人受訪時為最近的幸福指數打分數，導演害羞地表示「我不是說場面話，但台灣觀眾真的很歡迎我們，我打89分，離100分有點距離，才能有進步的空間」，去年新婚的高橋一生也表示：「我每天都100分。」

▲導演渡邊一貴（右）、演員高橋一生（左）來台為電影《岸邊露伴一動也不動懺悔室》宣傳。（圖／記者李毓康攝）



高橋一生、導演渡邊一貴於1日至3日參與台灣電影宣傳活動，兩人對於台灣粉絲的熱情的留下深刻印象，高橋一生說：「前一次系列作品也是有來台灣，充分感受到台灣觀眾直率毫不掩飾的那種熱情，對我來說非常深刻，粉絲不會因為害羞而說不出口『我喜歡』、『這部作品拍得很好』，能夠直接接受到大家對於這部作品的喜愛。」他重演粉絲的激動心情，「台灣的粉絲感覺是那種會想要抓住我的手說『我喜歡這部作品』。」

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▲高橋一生眼鏡造型大獲好評，他得知粉絲覺得很帥，靦腆回答「謝謝」。（圖／記者李毓康攝）



這次來台出席映前、映後活動，高橋一生戴上眼鏡的造型大獲好評，他現場解謎：「眼鏡是真的，有度數的，能抗藍光、擋紫外線。」知道粉絲覺得他戴眼鏡很帥嗎？他靦腆笑：「謝謝！」

▲▼高橋一生為幸福指數打分，每天都100分。（圖／記者李毓康攝）



《岸邊露伴一動也不動懺悔室》雖是《JoJo的奇妙冒險》衍生短篇裡最詭譎、 最讓人不寒而慄的作品，但導演表示「它雖然看起來是詛咒的故事，而是延伸出來普遍常見的家人、幸福、命運、愛等含義在內」，其中所講到的幸福，每個人對此定義不太相同，高橋一生有感而發：「我一直在想一件事，如果幸福一直持續下去會很一般，因為要體驗適度的絕望，才能嚐到幸福的滋味，處在幸福的環境，我會覺得乏味，我希望自己遇到絕望、不幸，我想之後應該也不會改變這樣的想法。」

▲導演渡邊一貴感謝台灣粉絲的熱情。（圖／記者李毓康攝）



高橋一生接著說：「適度體會不安、煩惱，有小小絕望才會感受到幸福甜美的滋味，就像是對我來講，活著就是幸福，所以我覺得每天都是100分。」導演則是羞地表示「我不是說場面話，但台灣觀眾真的很歡迎我們，我對幸福指數打89分，離100分有點距離，才能有進步的空間」。《岸邊露伴一動也不動懺悔室》8月15日正式在台上映。