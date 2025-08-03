市犬棕棕「聲稱是送回安置」　米可白：別美化自己行為，棄養就是棄養

記者張筱涵／綜合報導

藝人米可白7月31日在社群平台發表一篇深刻貼文，談及自己對動保議題的長期關注，尤其針對「退養危機」與「籠鏈犬」現象提出強烈呼籲。

▲棕棕。（圖／新竹市政府提供／資料照片）



米可白發文開頭就說「把毛孩送回收容所『安置』，從來不是唯一選擇。請不要美化自己的行為，棄養就是棄養」，曾在收容所擔任志工的米可白，語氣沉重地回憶：「我曾在收容所當過志工，看過太多孩子被退養、被丟棄，最後只能被關到死亡。」她指出，許多犬隻因為「年紀、疾病、行為問題，像被遺忘的物品，被時間慢慢推向終點」，不但無人聞問，甚至得在壓力極大的環境中度過餘生。

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目前台灣收容所長期爆籠的問題已經不是新聞，米可白痛心形容收容所是折磨與漫長的等待：「那裡的環境高壓、空間擁擠，有的收容所甚至結紮完就『原放』回街頭。這樣的處理，怎麼可能算是『妥善安置』？」針對「籠鏈犬」遭長期拴養的現象，她更直言：「一條鍊子綁住的不只是行動，而是一生的孤單與壓抑。當牠們咬人時，真的是牠們的錯嗎？」

▲米可白相當關注流浪狗議題。（圖／翻攝自FACEBOOK／米可白）



文末，米可白以一句話作結：「願更多人關注籠鏈犬、退養危機與不當飼養⋯不是每個孩子都是幸運的，但我們可以選擇～不再讓悲劇重演。讓我們對生命，多一點責任少一點藉口。」進而附上一隻等待認養5年的狗狗「靜香」（狗編號：2020021208）資訊，寫道：「這孩子在收容所等了5年，始終等不到一個溫暖的家」，呼籲大家透過分享與行動，讓這些默默等待的生命有機會獲得改變的可能。

日前，原本被領養為新竹市犬的棕棕被發現2021年又被送回動保所，對此，民進黨新竹市議員楊玲宜表示，棕棕咬傷民眾及記者，才會「安置」動保所，此說法引起網友不滿。事件引發外界對公部門飼養責任的討論，林智堅日前也就未持續追蹤棕棕後續安置情形公開致歉，並說明目前已有市民在市議員陪同下前往動保所洽談領養事宜。