趙露思公司「毆打騙錢威脅封殺」！淚控：生病還自己賠錢　嚴重病況曝

記者田暐瑋／綜合報導

趙露思2日晚間正式開戰經紀公司銀河酷娛，在社群平台發文揭露合約糾紛，怒控被公司騙走200多萬人民幣（約840萬元台幣），私下協商卻也得不到任何回應，先前她自爆遭公司高層施暴導致罹患憂鬱症，這次加碼出示醫院診斷書，證實罹患重度憂鬱症，「你們就是拿捏著我的不容易，容易的成為今天的你們。」

▲趙露思槓上公司。（圖／翻攝自趙露思微博）



趙露思被憂鬱症纏身已久，自2019年起就出現憂鬱情緒，近年來情況持續惡化，一度導致體重降至36.9公斤，並出現頻繁乾嘔、眩暈、關節疼痛等症狀，她2日晚間也公開最新的醫療評估報告，顯示有重度抑鬱及焦慮症狀，抑鬱指數達75分，焦慮指數達73分，均屬重度範圍。

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▲趙露思罹患重度憂鬱。（圖／翻攝自趙露思微博）



根據趙露思的說法，去年底因生病被迫取消部分品牌代言工作，當時經紀公司承諾要負責對外的賠償金，事實卻是在未經協商的情況下，直接從趙露思工作室帳戶中拿走205萬人民幣作為賠償金，還欺騙財務簽下分帳單，她自嘲先前太愚蠢決定續約，目前還有4年的合約，使得她在處理此事上更加困難。

趙露思悲憤控訴，「再三溝通也不同意歸還工作室的運營權，團隊工作人員還剩幾個？八個月等待一個處理結果。 這就是結果？劇組解散了就是結果？全跑了就是結果？最後我來賠錢就是結果？跟我說我可能要被封殺最近不要有任何動態，就是解決嗎？」

▲趙露思開戰公司。（圖／翻攝自趙露思微博）



對於公司的冷血作風，趙露思氣得開罵：「都說不容易，做演員一步一步到今天不容易，你們就是拿捏著我的不容易，容易的成為今天的你們。」最後更撂話：「我內核超爛，也不體面，但不用你們封殺我，我不幹了！」此事在網路上引發廣泛討論，業界專家表示，若要提前解約，趙露思可能面臨高額違約金，估計金額可達數億人民幣。