《零日攻擊》第1集爆發恐怖攻擊！首度進入台北賓館取景　Janet進總統府演講

記者蕭采薇／台北報導

話題台劇《零日攻擊》第1集，劇組首度進入接待外賓的「台北賓館」拍攝，並至總統府實地取景，飾演總統的謝怡芬（Janet）說：「很爽，難得可以進去，真正站在總統的位置，整個感覺就來了。」

▲《零日攻擊》劇組首度進入接待外賓的「台北賓館」拍攝，並至總統府實地取景。（圖／牽猴子提供）

首集張力十足，大選時Janet遭遇恐怖攻擊炸彈爆破，又面臨兒子遭綁架威脅。鄭有傑扮演Janet老公，他笑說這次未執導，而選擇演出此角，因為是台灣史上首位「第一先生」！國際高度關注，8月7日將於日本辦首映會，9月美國亮相。

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《零日攻擊》以台海危機時空下的不同人物視角，開展10集篇章。本集為政治驚悚的《戰爭或和平》，從大選政權交接，窺探權力與人性的鬥爭，紅色滲透政治，解放軍大規模軍演，恐攻接連發生，總統陷入是否宣戰的抉擇。故事裡也描繪兩個不同黨派能否聯手、總統小孩的美國籍放棄與否等議題，做為本劇開張首篇，引人入勝。

▲《零日攻擊》鄭有傑飾演台灣史上首位「第一先生」。（圖／牽猴子提供）

Janet回憶接到邀約時，人在美國，當時正拜託經紀人想試鏡一齣美國電視劇的臨演，是個沒台詞的按摩師；同日也收到《零日攻擊》總統角色的邀約，「反差真的很大，看完劇本覺得角色很複雜，很多台詞是我從來沒說過的，這挑戰是我會喜歡的。」

難得進入總統府取景，Janet表示：「很爽，很難得進去，真正站在總統的位置，雖然沒觀眾，但一站上去感覺就起來了。劇組很專業，我的隨扈和工作團隊，讓我整個進入狀況。那天還是有開放觀眾參觀，聽得到我演講，有人在聽我更有力道，反而不緊張。有個休假的阿兵哥一直在聽，後來我去問他感想，他有鼓掌。」

▲《零日攻擊》Janet、陳文彬飾演前後任總統。（圖／牽猴子提供）



陳文彬在首集飾演前任總統宋崇仁，他說：「我有觀摩韓國、美國、歐洲等國的電影或劇集裡的總統角色，試著揣摩他們的心情。當然我也曾經推論、揣摩台灣位處中共威脅進逼下，任何一位總統將如何處理的心情。」

與Janet分飾前後任總統，陳文彬也有同樣心情：「我很幸福，我不用像真實世界的總統每天要承受那麼多的壓力。我不用選舉就可以當總統，相信這是很多現任或曾經當過總統的人，最羨慕我的地方！」

▲《零日攻擊》Janet、鄭有傑飾演夫妻。（圖／牽猴子提供）

飾演總統隨扈的鄧九雲，面臨警戒高壓之外，另有家人遭受威脅的恐懼，她說：「我覺得大部分台灣人都可以很快理解我的角色處境。我們的摯愛與享有的一切，從來都不是天下掉下來的。也是隨時都有可能被奪走。」原本她還有動槍的戲，練習準備後，無奈劇本修改刪除，讓她覺得可惜。

▲《零日攻擊》飾演總統隨扈的鄧九雲，面臨警戒高壓之外，另有家人遭受威脅的恐懼。（圖／牽猴子提供）

曾任幕僚的陳文彬表示：「以前我曾經站在總統府辦公室外，面對凱道望著遠方矗立許久思考，我深深推演著未來台灣可能遇到的挑戰？如何在挑戰中把握機會、漸進地轉型成為一個正常化國家？不過那時我還是政治幕僚的身分。我可以體會宋崇仁的角色心情，因為在我思想養成過程中，政治與戲劇是很難被一刀切開來分別對待的，我相信角色，我相信宋崇仁的任何動機都是為了國家著想的。」